Koniec Dark Fortress. Pożegnalna trasa z koncertem w Polsce w 2023 roku [DATA, MIEJSCE, BILETY]

O końcu Dark Fortress muzycy z Bawarii poinformowali w czwartek, 8 grudnia. "Zapowiadało się na to od dłuższego czasu i była to wyjątkowo trudna decyzja. Nie chcąc jednak, by zespół tak po prostu się rozpadł, postanowiliśmy zakończyć działalność Dark Fortress z przytupem, jak należy i z godnością, czymś, co należy się nie tylko naszym fanom i wszystkim, którzy wspierali nas przez ponad dwie dekady, ale i nam samym. Z dumą zapowiadamy więc naszą ostatnią trasę" - czytamy na oficjalnej stronie zespołu.

Pożegnalna "The Cosmic End Tour" odbędzie się w maju 2023 roku. W jej ramach Dark Fortress zagrają 12 koncertów w Europie, w tym jeden w poznańskim klubie U Bazyla, który odbędzie się 12 maja. W ostatniej trasie Dark Fortress wezmą też udział niemiecki, black /deathmetalowy duet The Spirit oraz Austriacy z blackmetalowej formacji Asphagor.

Reklama

Bilety na poznański koncert Dark Fortress - organizowany przez WiniaryBookings - dostępne są w cenie 85 zł.

Przypomnijmy, że powstały w 1994 roku Dark Fortress wydał osiem płyt i przez wiele lat związany był z rodzimą Century Media Records. W ciągu blisko trzech dekad działalności styl grupy ewoluował od melodyjnego black metalu na wzór Dissection ku coraz bardziej progresywnemu podejściu do gatunku, czego ostatnim przykładem był wydany w 2020 roku album "Spectres From The Old World". Warto też dodać, że od 2001 roku gitarzystą Dark Fortress jest V. Santura, aktualny członek Triptykon, a także wzięty producent prowadzący niemieckie Woodshed Studio.

Teledysk "Pali Aike" Dark Fortress z 2020 roku możecie zobaczyć poniżej: