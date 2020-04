koncertdlabohaterów wielkim sukcesem: Marcin Prokop dziękuje za wsparcie

Ponad 4 mln zł przyniósł charytatywny #koncertdlabohaterów z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej. Prowadzący to nietypowe wydarzenie Marcin Prokop podziękował widzom za wsparcie i muzykom, którzy wzięli udział w akcji.

Marcin Prokop poprowadził #koncertdlabohaterów /Artur Zawadzki / Reporter

Pokazany na żywo w sobotni wieczór (4 kwietnia) charytatywny #koncertdlabohaterów był podziękowaniem za heroiczną pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników, sanitariuszy oraz innych pracowników służb medycznych, którzy dbają o życie i zdrowie w tych trudnych tygodniach.



Reklama

W trakcie wydarzenia zbierano środki na wsparcie walki z pandemią koronawirusa. Akcja - początkowo pokazywana w serwisie Player, na życzenie Edwarda Miszczaka włączono dodatkowo transmisję w TVN24 - okazała się wielkim sukcesem: zebrano ponad 4 mln zł, a mimo pewnych problemów technicznych chwalono wykonania gwiazd polskiej sceny muzycznej, którzy wsparli akcję.

"To nie koniec. Zbiórka cały czas trwa, a Polacy nieprzerwanie nas wspierają, dokonując kolejnych wpłat. To niesamowite. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za to pospolite ruszenie. Hojność jaką wykazały się firmy, instytucje, ale przede wszystkim indywidualni darczyńcy - to tych wpłat jest najwięcej. Ponad milion osób wysłało charytatywnego SMS-a. Po prostu brakuje słów. Dziękujemy" - mówi serwisowi wirtualnemedia.pl Katarzyna Kolenda-Zaleska, prezes Fundacji TVN "Nie jesteś sam".

Muzycy grali ze swoich domów, a ze studiem łączyli się za pomocą internetu. Koncert - który przedłużył się do prawie pięciu godzin - prowadził Marcin Prokop.

"Wujcio Prokop, który dopiero się wyspał, bardzo dziękuje wszystkim, którzy nas wczoraj oglądali i wspierali. dawno wam tego nie mówiłem ale jesteście fajni, ludzie. no i oczywiście ♥️♥️♥️ dla artystów, którzy wczoraj pokazali, że mają cojones i że również bez pudru, cekinów, białych kozaków oraz gitarowych solówek, za to z płaczącym dzieckiem w tle, ziemniakami na ogniu oraz wielkim pudlem (który jest krypto-owcą), pojawiającym się nagle w kadrze, jeszcze bardziej dają radę" - napisał dziennikarz na Instagramie.

"Dzieki Marcin. Bez Ciebie nikt by nie wysiedział tyle godzin, łącznie z nami, artystami, czekającymi na swoje wejscie:) piona!" - odpisała mu wokalistka Misia Furtak, a wśród komentarzy nie brak głosów, że to właśnie Prokop był największą gwiazdą wydarzenia.

Wideo #koncertdlabohaterów Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie

Ze swoich domów i mieszkań dla widzów zagrali: Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak, Roksana Węgiel, Viki Gabor, Margaret, Enej, Patrycja Markowska, Krzysztof "Jary" Jaryczewski, Zespół Pieśni i Tańca Śląsk, Kasia Moś, Magda Bereda ( posłuchaj! ), Bovska, Lanberry, Alicja Szemplińska, Natalia Grosiak, Ania Rusowicz, Kwiat Jabłoni, Reni Jusis, Sławek Uniatowski, Sonbird, Marcin Wyrostek, Kasia Stankiewicz, Igor Herbut, Sorry Boys, Mirek Kalisiewicz, Tomasz Lipiński (TILT piosenka finałowa - posłuchaj! ), Patricia Kazadi, Paweł Domagała, Jakub Józef Orliński, Dawid Karpiuk z zespołu Duchy., Blue Cafe, Katarzyna Pietras, Ania Karwan, Misia Furtak, Adam Nowak (Raz, Dwa, Trzy) i L.U.C.

Wideo instagram

Na całym świecie potwierdzono zakażenie koronawirusem u ponad 1,276 mln osób (prawie 70 tys. zmarło). W Polsce jest już ponad 4200 przypadków (zmarło 98 osób).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.