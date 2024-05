Południowy sąsiad Polski zawstydzi nas na Eurowizji? Oto, kogo wystawili!

9 maja to data drugiego półfinału Eurowizji 2024. Do rywalizacji o awans do wielkiego finału stanie 16 wykonawców, w tym z Holandii, Czech, Belgii, Armenii, Szwajcarii, Izraela i Grecji.



Reprezentantką Czech w tym roku została Aiko z piosenką "Pedestal". Czy wokalistka pójdzie w ślady Vesny, We Are Domi i Lake Malawi i dotrze do finału? Bukmacherzy twierdzą, że będzie to wyjątkowo trudne i uważają czeską propozycję za jedną z najgorszych w tym roku.



Reklama

Jednak nie przeszkadza jej to zbierać pochwał od fanów i dziennikarzy będących na Eurowizji.

"Jedna z nielicznych uczestniczek, które używają sceny jako swojej przewagi" - pisał jeden z fanów po próbach. Dziennikarze Wiwibloggs zauważają natomiast, że tancerki wokalistki wykorzystują każdy fragment sceny, tworząc dobre wrażenie. W trakcie występu widzowie zobaczą również spektakularny pokaz pirotechniczny.



Kim jest Aiko? Czeska gwiazda walczy o uznanie na Eurowizji

Aiko to artystka, która kreuje wokół siebie kojącą przestrzeń i zapewnia emocjonalne doświadczenie pełne akceptacji, uwznioślenia oraz dobrego samopoczucia.

Urodzona w Moskwie, wychowana w Czechach, rezydującą w Londynie... W muzyce Aiko przeplatają się wpływy licznych kultur, a w warstwie tekstowej poruszane są wątki miłości, osamotnienia, jak i samozrozumienia.

Jej kariera rozpoczęła się od występu w telewizyjnym programie "Superstar", by niedługo później wydać EP "Aiko" (2018) oraz debiutancki album "Expiration Date" (2020).

Wydawanym przez nią piosenkom często towarzyszy oszałamiająca oprawa wizualna, prezentowane były one na licznych playlistach oraz w BBC Radio, Kerrang! czy Radio Wave, a także wielokrotnie w programie MTV “Teen Mom".

Aiko została pierwszą czeską artystką, której wizerunek zaprezentowano na Times Square, w ramach kampanii Spotify Equal. Miała już okazję występować przed Black Honey oraz Tamino, zaprezentować się na Eurosonic Noorderslag, Waves Vienna i Sziget, a w tym roku zagra na festiwalach Rock for People, Metronome oraz Grape.



2 listopada Czeszka wystąpi natomiast po raz pierwszy w Polsce. Jej koncert odbędzie się w warszawskim BARdzo Bardzo.