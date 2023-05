22 czerwca na terenie paryskich Pól Marsowych odbędzie się charytatywny koncert "Power Our Planet: Live in Paris", będący inicjatywą międzynarodowej organizacji edukacyjnej Global Citizen. Misją objętego patronatem Emmanuela Macrona wydarzenia i towarzyszącej mu globalnej kampanii społecznej "Power Our Planet: Act Today. Save Tomorrow" jest zachęcenie jak największej liczby ludzi do włączenia się w działania mające na celu walkę ze skrajnym ubóstwem i kryzysem klimatycznym. Udział w koncercie jest bezpłatny, ale żeby zdobyć wejściówkę, należy zarejestrować się na stronie internetowej organizacji i zbierać punkty poprzez udział w udostępnionych tam akcjach charytatywnych.

"Musimy wykazywać się większą solidarnością. Kryzysy się mnożą, a liczba tych, którzy pokładają nadzieję w pokoju i multilateralizmie, wzrośnie tylko wtedy, gdy jako światowa społeczność pokażemy, że potrafimy pomagać najsłabszym. Nierówności i ubóstwo stanowią podstawę obecnych i nadchodzących wojen. Nie doczekamy się zahamowania zmian klimatu, o ile nie będziemy walczyć o sprawiedliwość i równość" - powiedział w oświadczeniu prezydent Francji.

Koncert Global Citizen w Paryżu. Billie Eilish i Lenny Kravitz gwiazdami

W dniach 22-23 czerwca Macron spotka się w Paryżu z przywódcami innych państw, by wspólnie wziąć udział w konferencji dotyczącej nowego globalnego paktu finansowego, w ramach którego pomoc mają otrzymać kraje najbardziej narażone na zmiany klimatu. "Nasz świat potrzebuje pilnych zmian. Przestarzałe systemy finansowe utrwalają warunki, które sprawiają, że obywatele wielu krajów są uwięzieni w cyklu skrajnego ubóstwa" - dodał w komunikacie prasowym współzałożyciel i dyrektor generalny Global Citizen, Hugh Evans.

Niespełna miesiąc przed zaplanowanym koncertem poznaliśmy nazwiska gwiazd, które wystąpią na paryskiej scenie. Głównymi gwiazdami wydarzenia będą Lenny Kravitz i Billie Eilish. Oprócz nich zagrają także H.E.R., Jon Batiste, Ben Harper, Mosimann oraz FINNEAS, czyli brat Billie Eilish. "Kolejne pokolenie odziedziczy planetę, która jest systematycznie niszczona przez zmiany klimatu. Mamy moc wprowadzania zmian dzięki naszym głosom i realnym działaniom. Dołącz do nas 22 czerwca, gdziekolwiek będziesz, i działaj już dziś, aby ocalić jutro" - powiedział Kravitz.

Kto nie może 22 czerwca pojechać do Paryża, będzie mógł śledzić koncert w sieci. Wydarzenie będzie bowiem transmitowane na żywo za pośrednictwem platformy internetowej Global Citizen. Zostanie też pokazane na kanale AmazonMusic w serwisie Twitch.