Kommando Baphomet przed premierą albumu "Under The Deathsign"

Portugalska grupa Kommando Baphomet opublikuje pod koniec sierpnia drugi longplay.

Kommando Baphomet po raz drugi

"Under The Deathsign", nowa płyta black / deathmetalowego duetu z Lizbony, trafi na rynek 31 sierpnia w barwach Godz ov War Productions (CD, cyfrowo).



Będzie to już drugi materiał zespołu N. (gitara / wokal) i Vulturiusa (perkusja / wokal) dla polskiej wytwórni, która w 2019 roku wydała "Blood Gospel Of Satanic Inquisition", debiutancki album Kommando Baphomet.



Kompozycji "Necrology" z drugiej płyty Kommando Baphomet możecie posłuchać poniżej:

Wideo KOMMANDO BAPHOMET - Necrology (Track Stream)

Na albumie "Under The Deathsign" usłyszymy osiem utworów. Oto ich tytuły:



1. "Necrology"

2. "Restos Mortais"

3. "Chapel Of Bones (Part I)"

4. "Chapel Of Bones (Part II)"

5. "Forged In Nightmares"

6. "Bleeding Evil"

7. "Encarnaçao Divina"

8. "Deathsign Of The Kommando Baphomet".