Kolejna kobieta oskarża Marilyna Mansona o znęcanie się. Sprawę bada również FBI

Bianca Allaine to kolejna kobieta, która oskarżyła Marilyna Mansona o znęcanie się. Aktorka nie tylko przerwała milczenie, ale również złoży zeznania na potrzeby śledztwa FBI.

Reklama

Marilyn Manson ma coraz większe kłopoty. O znęcanie się oskarżyła go kolejna kobieta /Frazer Harrison /Getty Images

Według słów Bianki Allaine, Marilyn Manson zmusił ją siłą, aby całowała się z nim, gdy miała 16 lat (było to w 1995 roku). Kobieta wyznała również, że Manson przymusił ją trzy lata później do "przerażającego związku seksualnego".



Reklama

Bianca Allaine jest aktorką znaną przede wszystkim z filmów klasy B, m.in. horrorów "Zombinatrix" i "Nightmare Next Door". W rozmowie z "The Sun" opowiedziała o tym, jak została skrzywdzona przez gwiazdora.

"Marilyn Manson jest może straszny, ale to Brian Warner (prawdziwe imię wokalisty - przyp. red.) jest najbardziej przerażającą osobą, jaką poznałam w trakcie całego mojego życia. Jest czystym złem" - mówiła tabloidowi.

Według jej relacji muzyk zmuszał ją do seksu z innymi mężczyznami w jego koncertowymi autobusie, a sam na to patrzył. Gdy Allaine wyrażała sprzeciw, twierdził, że "jest mu to bardzo potrzebne". Gdy sam uprawiał seks z aktorką, gryzł ją do krwi.



Allaine wspomina też, że została manipulowana przez gwiazdora. "Byłam jak jego zabawka. Czuję się przez niego wykorzystana w stu procentach. Nigdy mu na mnie nie zależało. Niszczy ludzi, stopniowo poniża. I czerpie z tego przyjemność. Jest sadystą" - kontynuowała.

Aktorka przyznała, że nie ma zamiaru zostawić sprawy i wkrótce również złoży zeznania agentom FBI, z którymi się skontaktowała. "Powiem im wszystko, co wiem. Mam nadzieję, że nie zawiodą. Biorą tę sprawę bardzo poważnie" - dodała.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marilyn Manson Heart Shaped Glasses

Manson oskarżony przez kilkanaście kobiet

Przypomnijmy, że kłopoty Mansona rozpoczęły się na początku lutego. W ciągu miesiąca kilkanaście kobiet, które miały z nim bliższe lub dalsze relacje opowiedziały, jak padły ofiarą gwiazdora. Jako pierwsza zrobiła to Evan Rachel Wood.

Za nią poszły kolejne wyznania. Milczenie przerwały byłe partnerki: Ashley Waters, Sarah McNeilly, Ashley Linsday Morgan, Jenna Jameson, Rose McGowan oraz Esme Bianco.

Przeciwko Mansonowi w ostrych słowach wypowiedzieli się też: Wes Borland, Trent Reznor, Phoebe Bridgers, Ellie Roswell z Wolf Alice, Cory Feldman, były asystent Mansona Dan Cleary oraz jego stylistka Love Bailey.

Oszukiwali i kłamali. Najgłośniejsze przekręty w branży muzycznej i nie tylko 1 / 7 Jan Lewan, a właściwie Jan Lewandowski, po opuszczeniu Polski, był nie tylko samozwańczym królem polki, który omal nie zdobył nagrody Grammy w kategorii najlepszy album polka, ale był również autorem gigantycznej piramidy finansowej. Budowa imperium, które finansować miało jego muzyczną działalność, polegała na pobieraniu pieniędzy od zmanipulowanych inwestorów (najczęściej jego fani lub znajomi), którym obiecywano gigantyczny zysk. Polak w ramach zabezpieczenia wystawiał przyszłym ofiarom nic nie warte weksle. System Lewana działał w miarę sprawnie do momentu skandalu łapówkowego (próbował przekupić jurorów, aby jego żona została Mrs. Pensylwanii). Brak nowych inwestorów odciął Polaka od pieniędzy, a w tym samym czasie inni chcieli odzyskać zainwestowane oszczędności. Źródło: Getty Images Autor: Nicholas Hunt udostępnij

Policja wszczyna śledztwo

W drugiej połowie lutego, po kolejnych relacjach ofiar Mansona, sprawą zainteresowały się służby. FBI zawiadomiło w sprawie lokalne organy ściągania. Wcześniej o zainteresowanie się sprawą przez federalne biuro apelowała senatorka z Kalifornii - Susan Rubio.

Departamentu Szeryfa Hrabstwa Los Angeles potwierdził, że sprawie zostało wszczęte oficjalne dochodzenie. Obecnie gromadzony jest materiał dowodowy.

Po wybuchu afery stracił kontrakt z wytwórnią Loma Vista Recordings i usunięto go z dwóch seriali. Współpracę zakończyła również agencja CAA, która wspierała go promocyjnie na wielu obszarach. Po 25 latach z bycia menedżerem gwiazdora zrezygnował Tony Ciulla.

Sam Manson zaprzecza zarzutom. "Moje intymne związki zawsze były całkowicie konsensualne z podobnie myślącymi partnerami. Niezależnie od tego, jak - i dlaczego - inni decydują się teraz przeinaczać przeszłość, taka jest prawda" - czytamy w jednym opublikowanym przez niego oświadczeniu.