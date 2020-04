Kły przed premierą drugiej płyty

"Wyrzyny" - taki tytuł nosić będzie nowy album tajemniczej polskiej grupy Kły.

Jak informuje wydawca, Pagan Records, na drugiej płycie Kłów znajdziemy sześć kompozycji stanowiących blackmetalowy monolit z szamanizmem, magią grzybów, poezją Mirona Białoszewskiego i Lasem w tle.

"'Wyrzyny' to zwarta, spójna opowieść, ze wstępem, rozwinięciem i zakończeniem; do słuchania zawsze w całości. Pojedyncze utwory nie mają takiego oddziaływania jak cała płyta, przesłuchana od numeru 1 do 6" - zalecają muzycy Kłów.

"Wyrzyny" powstawały na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy; nagraniem, miksem i masteringiem, podobnie jak w przypadku wcześniejszych produkcji zespołu, zajął się Nihil w Czyściec Studio.

Następca debiutu "Szczerzenie" (2018) ujrzy światło dzienne 8 maja. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), dwu edycjach winylowych oraz cyfrowo.

Z zapowiedzą nowego longplaya Kłów możecie się zapoznać poniżej:

Oto program albumu "Wyrzyny":

1. "Burza (My rozgwiazdy)"

2. "Nadwołkowyjskiej nocy liczba pojedyncza"

3. "Krajobraz jako oko"

4. "Trójząb"

5. "Gwiezdny wiatr"

6. "Zakorzenienie"