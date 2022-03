Przypomnijmy, że po reaktywacji "Idola" przez stację ABC, program emitowany jest regularnie, a jego jurorami pozostają Lionel Richie, Luke Bryan oraz Katy Perry.

Pod koniec lutego 2022 roku wystartował 20. sezon talent show. Pierwsze odcinki przyniosły wiele niespodzianek. Jedną z nich był występ prawnuczku prawdziwej legendy muzyki - Arethy Franklin.

15-letnia Grace Franklin pojawiła się w programie i jeszcze przed swoim występem zaintrygowała jurorów, którzy dowiedzieli się, że jej prababcią była legenda soul.



Uczestniczka opowiedziała o swojej relacji ze znaną artystką. Przyznała też, że cały czas wszyscy chcą od niej, aby śpiewała tak jak prababcia.

"Ludzie oczekują, że będę śpiewała tak samo, ale działam po swojemu i mam własny głos" - mówiła.



Wokalistka w programie najpierw wykonała utwór "Killing Me Sotfly" Roberty Flack. Chwilę później wykonała piosenkę "Ain’t No Way" Arethy Franklin.



Wideo Aretha Franklin's Granddaughter Grace Franklin's Sweet Audition - American Idol 2022

Kłótnia jurorów w "Idolu". Katy Perry wyszła ze studia

Luke Bryan wprost stwierdził, że obie piosenki były dla niego zbyt "śpiące i przytłumione". Dlatego nie zgodził się, aby Grace przeszła dalej. Również Lionel Richie uznał, że dla 15-latki jest jeszcze za wcześnie.

Jako jedyna w obronie wokalistki stanęła Katy Perry, która wściekła się na kolegów jury i uznała, że nie ma ochoty brać w tym udziału. Gwiazda wstała od stołu i opuściła studio, krzycząc po drodze do Richiego, że jest "szalony" i że "stracił słuch".