King Parrot zarejestrowali nową EP-kę

"Holed Up In The Liar", pod takim tytułem w październiku pojawi się nowy materiał Australijczyków z King Parrot.

Zespół King Parrot przygotował EP-kę /materiały prasowe

Cztery kompozycje, które znajdziemy na nowej EP-ce kwintetu z antypodów, nagrano pod okiem inżyniera dźwięku Steve'a "Big Fella" Berrigana (Down, Eyehategod, Philip H. Anselmo & The Illegals) w studiu Nodferatu's Lair w Luizjanie.

Choć sesja odbyła się już pod koniec 2017 roku, po niedawno wykonanym, ponownym miksie oraz masteringu, zdecydowano wydać ten materiał w postaci siedmiocalowej EP-ki (a także drogą elektroniczną).

"Banished, Flawed Then Docile", "Blunder To Asunder", "Nor Is Yours" i "Kick Up A Stink" - to utwory, które usłyszymy na EP-ce "Holed Up In The Liar".

Premierę zaplanowano na 9 października w barwach pilskiej Agonia Records (Europa), Housecore Records (Ameryka Północna) i EVP Recordings (Australia).

"Banished, Flawed Then Docile", premierowy numer thrash / grindcore’owców z King Parrot, możecie sprawdzić poniżej: