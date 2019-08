King Diamond: Nowa płyta w 2020 r.

Wreszcie coś konkretnego nt. nowego albumu słynnego Duńczyka. "The Institute", długo oczekiwana płyta Kinga Diamonda, ujrzy światło dzienne w 2020 r.

King Diamond podczas Mystic Festival 2019 w Krakowie /Beata Zawrzel / INTERIA.PL

Zwiastunem pierwszego od 13 lat albumu 63-letniego Kinga Diamonda będzie singel, który poznamy jesienią tego roku. Wszystko to zaś - tradycyjnie - w barach Metal Blade Records.

"Z nieznanych wam powodów jasno wynika, że na tę chwilę nie macie szans dostać się do 'Zakładu' ('The Institute') na własną rękę. W związku z tym, to my sprowadzimy 'Zakład' do was. Nie chcielibyście przegapić tej szczególnej okazji na opiekę, którą tylko my możemy wam zapewnić. No wiecie, to dla waszego dobra..." - w swoim stylu nowy album zapowiada King Diamond.

W ramach promocji następcy płyty "Give Me Your Soul... Please" (2007 r.) King Diamond wybierze się już w listopadzie na trasę po Ameryce Północnej.



Przypomnijmy, że King Diamond był jedną z gwiazd tegorocznego Mystic Festival w Krakowie.



Zobacz Kinga Diamonda w koncertowej wersji "Halloween":

Wideo King Diamond - Halloween (Official Live)

Mystic Festival 2019 - King Diamond 1 / 10 Zobacz zdjęcia z koncertu grupy King Diamond podczas drugiego dnia Mystic Festival 2019 w Krakowie (26 czerwca 2019 r.) Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij