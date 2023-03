Pod dragową postacią Wierki Serdiuczki ukrywa się ukraiński wokalista i komik Andrij Danyłko.

Postać Wierki Serdiuczki zadebiutowała w 1989 roku. Jej pseudonim to połączenie tradycyjnego imienia Wierka z nazwiskiem koleżanki Danyłki - Ani Serduk. Szerszej publiczności Serdiuczka przedstawiła się w 1993 roku podczas konkursu "Humoryna".

Jej przerysowane i absurdalne występy sprawiły, że postać zaczęła zyskiwać w Ukrainie sporą popularność. W 1997 roku Wierka trafiła do telewizji, gdzie dostała własny program "SV-show". Danyłko zaczął też pod pseudonimem nagrywać muzykę.

Reklama

Łącznie Wierka wydała pięć płyt. Ostatnia z nich ukazała się w 2008 roku.

Wierka Serdiuczka i jej przygoda z Eurowizją

Pierwszą próbę podbicia Eurowizji Danyłko ze swoim alter ego podjął w 2004 roku. Jednak wycofał się z eliminacji, gdyż termin finału zbiegł się z koncertami promującymi płytę "Czita Dita".

W 2005 roku Wierka Serdiuczka nawiązała współpracę z Michałem Wiśniewskim, który w tamtym czasie stworzył swoją drag wersję o pseudonimie Renia Pączkowska i zaprezentował płytę w stylu disco polo "1, 2, 3... Próba mikrofonu", na której piosenki ukraińskiej bohaterki zaśpiewane zostały po polsku.

- Renia Pączkowska to jedna z postaci teatru Andrieja Danyłki, pojawiająca się na scenach kijowskiego teatru awangardy. Awangarda polega na tym, że jest to prosta dziewucha ze wsi, która traktuje wszystko z przymrużeniem oka - opowiadał Wiśniewski Interii.

- Andriej zaprosił mnie do tego projektu, z czego bardzo się cieszę. Na scenie w Kijowie to on bardzo, bardzo długo odgrywał tę postać pod nazwą Wierka Serdiuczka i wcale nie zamierza przestać. Teraz będą więc dwie baby - dodał.

Wspólny teledysk Serdiuczki i Pączkowskiej - "Hop Hop Hop" w ciągu dziewięciu lat obejrzano pół miliona razy.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Renia Pączkowska Hop Hop Hop

2 lata później Danyłko po raz drugi postanowił dostać się na Eurowizję jako Wierka. I tym razem się udało. Ukraińska draq queen z piosenką "Dancing Lasha Tumbai" zwyciężyła eliminacje do Eurowizji, a następnie zadziwiła całą Europę.

Słowa "Lasha Tumbai" według autorka piosenki miały oznaczać w języku mongolskim "bitą śmietanę". Oczywiście nie była to prawda, a słowa wykorzystano, gdyż były podobne do "Russia Goodbye" (miało to być nawiązanie do Pomarańczowej Rewolucji, która odbyła się tam 2 lata wcześniej).

Na scenie Wierka wystąpiła w błyszczącym się, srebrnym kostiumie, a jej głowę zdobiła ogromna sowiecka gwiazda. Serdiuczka w Helsinkach zajęła ostatecznie drugie miejsce zdobywając 235 punktów.

Danyłko za strój swojej postaci otrzymał za to inną nagrodę - im. Barbary Dex, czyli najgorzej ubranego wykonawcy konkursu.



Wideo Verka Serduchka - Dancing Lasha Tumbai

W kolejnych latach o Wierce było już dużo ciszej. W 2019 roku przypomniała o sobie na Eurowizji w Tel Awiwie, gdy zaśpiewała utwór Netty "Toy". Po wybuchu wojny w Ukrainie w 2022 roku Danyłko opublikował apel do swoich rodaków.

"Wynocha, wynocha, wynocha! Walczymy i nie tracimy serca! Nigdy nie damy pokonać tej fałszywej inwazji naszej prawdzie. Pomagajmy armii, pomagajmy obrońcom i sobie wzajemnie!" - napisał i opublikował zdjęcie ze środkowym palcem.

Gdy Rosjanie wycofali się spod Kijowa, a front ustabilizował na wschodzie kraju, Wierka ponownie zaczęła koncertować. W 2022 roku można było oglądać ją m.in. w Krakowie i Warszawie.