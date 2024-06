Kim jest ojciec Julii Wieniawy? Córka odziedziczyła po nim artystyczną duszę

Julia Wieniawa obecna jest w polskim show-biznesie od kilkunastu lat. Spełnia się w roli aktorki, piosenkarki, influencerki internetowej, a od jakiegoś czasu także jurorki programu "Mam talent". Zasłynęła dzięki serialowi "Rodzinka.pl", emitowanemu przez TVP. Niewiele osób wie, że wszechstronność i talenty artystyczne gwiazda odziedziczyła po swoim ojcu.

Ojciec Julii Wieniawy jest artystycznie uzdolniony

Konrad Wieniawa-Narkiewicz jest ojcem Julii Wieniawy. To po nim córka odziedziczyła duszę artystyczną. Mężczyzna jest bowiem cenionym plastykiem. Ukończył Wydział Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, a następnie został doktorem na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego prace cieszą się dużym uznaniem w świecie artystycznym i są wyceniane na niemałe kwoty.

Julia Wieniawa odziedziczyła po tacie artystyczną duszę i talent

Julia Wieniawa jawnie wyznaje, że zawdzięcza swojemu ojcu bardzo dużo. To on wprowadził ją w artystyczny świat. Smykałka przeszła z pokolenia na pokolenie, za co córka jest dozgonnie wdzięczna.

"Mój tata jest wspaniałym człowiekiem, ma ogromną wiedzę. Myślę, że to po nim mam artystyczną duszę i mnóstwo empatii. Zawsze stoi za mną murem. Powtarza, żebym nie zapominała o wartościach, które wyniosłam z domu" - opowiadała w wywiadzie dla Gali.

Cała rodzina Julii Wieniawy próbuje swoich sił w branży artystycznej

Julia Wieniawa i jej ojciec to nie jedyne osoby, które realizują się artystycznie w rodzinie. Wokalistka ma trzy młodsze siostry, które również próbują swoich sił w branży. Wiktoria i Kornelia ze strony matki i Alicja ze strony ojca, podobnie jak ich siostra, wybrały artystyczną ścieżkę kariery. Pierwsza z nich spełnia się w roli grafika i projektuje tatuaże. Druga, pomimo bardzo młodego wieku, już zainteresowana jest tańcem i akrobatyką. Z kolei trzecia z sióstr jest jednocześnie koleżanką po fachu Julii, ponieważ także spełnia się aktorsko.