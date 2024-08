Kim jest Kaeyra? Widzieliśmy ją w Sopocie, nie porwała tłumów

Oprac.: Bartosz Stoczkowski

Caroline Baran, znana jako Kaeyra, to wschodząca gwiazda muzyki, która z powodzeniem łączy swoje amerykańskie doświadczenia z polskimi korzeniami. 19 sierpnia wystąpiła na Top of the Top Sopot Festiwal. Jej show było... poprawne, acz wydawało się lekko pozbawione energii. Czy jednak czeka ją wielka kariera w Polsce?