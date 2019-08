Kim Gordon zapowiedziała pierwszy solowy album. Posłuchaj "Sketch Artist"

"No Home Records" to tytuł pierwszej solowej płyty w karierze Kim Gordon. Basistka i wokalistka znana głównie z działalności w kultowym składzie Sonic Youth zaprezentowała również nowy singel z albumu pt. "Sketch Artist".

Kim Gordon zapowiedziała pierwszy solowy album /Aurora Rose/Patrick McMullan /Getty Images

Na debiutanckiej solowej płycie Kim Gordon znajdzie się dziewięć utworów. Pierwszy, którzy przedstawiono szerokiej publiczności był numer "Murdered Out" z 2016 roku. Teraz fani wokalistki i basistki mogą posłuchać kawałka "Sketch Artist".

Producentem materiału został Justin Raisen (Charli XCX, Sky Ferreira, Sunflower Bean), nad płytą pracują również Shawn Everett (The Voidz) oraz Jake Meginsky.

"Dlaczego solowa płyta? Nie wiem, ale to nie wydarzyłoby się bez udziału Justina Raisena" - wyjaśniła.



Album "No Home Records" ukaże się 11 października nakładem wytwórni Matador. Ostatnim albumem, w którym maczała palce Gordon był krążek "The Swith" wydany z projektem Body/Head, w którym działali również Ikue Mori i Bill Nace.

Kim Gordon była założycielką kultowego składu Sonic Youth. W trakcie 30 lat działalności zespół nagrał 16 płyt studyjnych i stał się legendą muzyki alternatywnej. Grupa zakończyła działalność w 2011 roku po rozstaniu Gordon z Thurstona Moore’a.



Tracklista "No Home Records" prezentuje się następująco:

1. "Sketch Artist"

2. "Air BnB"

3. "Paprika Pony"

4. "Murdered Out"

5. "Don’t Play It"

6. "Cookie Butter"

7. "Hungry Baby"

8. "Earthquake"

9. "Get Yr Life Back".