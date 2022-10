Kill Ritual z albumem "Kill Star Black Mark Dead Hand Pierced Heart". Kiedy premiera?

Miksem i masteringiem nowego materiały heavy / thrashmetalowców z San Jose zajął się Andy LaRocque, gitarzysta zespołu Kinga Diamonda, w swoim szwedzkim studiu Sonic Train. Okładkę "Kill Star Black Mark Dead Hand Pierced Heart" zaprojektował amerykański artysta Nathan Thomas Milliner.

Szósty longplay Kill Ritual wyda niemiecka Massacre Records, która szykuje wersję CD, edycję winylową oraz odsłonę cyfrową. Premierę zaplanowano na 28 października.

Nowego utworu "By The Hand Of God" Kill Ritual możecie posłuchać poniżej:

Wideo KILL RITUAL - By The Hand Of God (Official Visualizer)

Sprawdźcie także wypuszczony w połowie września numer "The Whore Of War":

Wideo KILL RITUAL - The Whore Of War (Lyric Video)

Kill Ritual - program albumu "Kill Star Black Mark Dead Hand Pierced Heart" (tracklista):

1. "By The Hand Of God"

2. "The Whore Of War"

3. "7 Knives"

4. "I Am The Night"

5. "The Smell Of Death"

6. "Can You See Us Now"

7. "Kill Star Black Mark Dead Hand Pierced Heart"

8. "Get In Line"

9. "The Devil, The Mist, The Flame".