Kill Division ucieleśnieniem grindu na debiucie "Peace Through Tyranny"

W szeregach Kill Division znaleźli się bowiem wenezuelski gitarzysta Gus Rios, dawniej perkusista m.in. amerykańskich grup Malevolent Creation i Sickness, a dziś także bębniarz Gruesome; amerykański wokalista Kyle Symons, były frontman Hate Plow, Malevolent Creation i Sickness; amerykański basista Jeramie Kling, muzyk znany także jako perkusista Ex Deo, Ribspreader, The Absence i Venom Inc.; oraz Dirk Verbeuren, belgijski perkusista Megadeth, norweskiego Cadaver i niegdysiejszy członek szwedzkiego Soilwork.

Partie perkusji na "Peace Through Tyranny"Drums zarejestrowano w Die Crawling Studio, gitary i bas w studiu Smoke And Mirrors, gdzie wykonano również miks, a ścieżki wokali w studiu Riversound Production. Masteringiem zajął się kanadyjski fachowiec JF Dagenais, gitarzysta Kataklysm.

"Kill Division to grindcore'owy twór, który ucieleśnia i oddaje cześć istocie skromnych początków grindu i luminarzom tej sceny" - czytamy w notce informacyjnej.

“Kill Division powstał z chęci posłuchania oldskulowego stylu grania grindcore’u w guście Terrorizer i Napalm Death z czasów Pintado" - stwierdza wprost Gus Rios.



Na debiucie Kill Division usłyszymy również przeróbkę “Barely Alive" kalifornijskiego Terrorizer.

Pierwszy longplay Kill Division ujrzy światło dzienne 16 września nakładem amerykańskiej Redefining Darkness Records (CD, na winylu, cyfrowo).



Oto lista kompozycji albumu "Peace Through Tyranny":



1. "If You Only Knew"

2. "Surrounded By Filth"

3. "Thin The Herd"

4. "Peace Through Tyranny"

5. "Freak"

6. "Cultists"

7. "Rise Against"

8. "Hatred Inspired"

9. "Battle Scarred Creation"

10. "Walking Dead"

11. "Barely Alive" (przeróbka Terrorizer cover).