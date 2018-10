Kielce: Jak wypadł Piotr Liroy-Marzec w wyborach na prezydenta?

Poseł Piotr Liroy-Marzec w wyborach samorządowych w Kielcach reprezentował Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie.

Piotr Liroy-Marzec w Sejmie /Andrzej Iwańczuk / Reporter

Piotr Liroy-Marzec w Sejmie do 8 czerwca był członkiem klubu Kukiz'15, obecnie jest posłem niezrzeszonym.

Reklama

W wyborach samorządowych postanowił wystartować na prezydenta Kielc, gdzie wychowywał się na osiedlu Sady.

"Ja jestem wojownikiem od urodzenia i będę walczył o Kielce do końca. Już rok temu mówiłem, że jeśli zajdzie taka konieczność, a taka jest, to wystartuję w wyborach i będę się "bił" do samego końca. Bo dla mnie to jest walka o być albo nie być dla naszego miasta, ale również całego regionu. Przez cztery ostatnie kadencje tak naprawdę niewiele zostało zrobione" - mówił przed wyborami w rozmowie z "Echem Dnia".

Reprezentant Komitetu Wyborczego Wyborców Wolność w Samorządzie według sondażu Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu zajął trzecie miejsce i nie wszedł do drugiej tury. Piotr Liory-Marzec otrzymał poparcie 16 proc.

W dogrywce zmierzą się Bogdan Wenta (KWW Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty - 35,8 proc.) i urzędujący prezydent Wojciech Lubawski (KWW Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski - 29,6 proc.).