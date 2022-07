Ryszard Terlecki dziś jest jednym z ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. W latach 60. natomiast był członkiem ruchu hippisowskiego, w którym poznał Olgę Jackowską. W 1998 roku Kora wydała autobiografię "Podwójna linia życia", w której opisywała relacje z Terleckim. "Byłam zapatrzona w niego i obchodziło mnie jedynie to, żeby być z nim. W dużej mierze nasz hipisowski związek opierał się na ostrym seksie" - wspominała.

Olga Jackowska zyskała swój przydomek w 1968 roku

Natomiast w innej pozycji, "Słońca bez końca. Biografia Kory", znalazła się perspektywa Ryszarda Terleckiego na ich znajomość. Opisał, jak doszło do tego, że zaczęli się spotykać. "Spodobała mi się od razu - szczupła, śliczna dziewczyna, ciemne długie włosy splecione w dziwne warkoczyki. Przyszła w kolorowej sukience, na szyi miała dużo różnych korali, na rękach błyskotki i bransolety. Prawdziwa hipiska. Ja też byłem hipisem, ale ubierałem się normalnie, chociaż... miałem dzwoneczek na szyi, korale i opaskę na włosach. Byłem na pierwszym roku studiów, kończył się marzec 1968 roku, czyli rozruchy marcowe. Zaangażowałem się w strajk studencki, który bez powodzenia próbowaliśmy kontynuować. Któryś z kumpli przyprowadził dwie koleżanki. Jedną z nich była Kora. Charyzmatyczna! W dodatku rozumiała wszystko, co się działo wokół, choć była dopiero w liceum. To nas chyba zbliżyło. Czułem, że też jej się spodobałem. W maju byliśmy już parą" - opowiadał polityk.

Ich młodzieńcza miłość (Jackowska miała 17 lat, a Terlecki był dwa lata starszy) nie przetrwała próby czasu. To jednak w tym okresie ukształtował się słynny pseudonim - "Kora". Jak wyznał Faktowi Kamil Sipowicz, wokalistka zachowała sympatię do byłego chłopaka pomimo że ich poglądy się różniły. "Przeprowadziłem z nim bardzo miłą rozmowę do książki 'Hipisi w PRL-u'. Z jego poglądami politycznymi się nie zgadzam, ale jest to miły człowiek" - powiedział.

Na koniec zdradził, w jaki sposób doszło do powstania "Kory". Wszystko wydarzyło się za sprawą zlotu hippisów, który odbył się w w 1968 roku. Jackowska przyjechała tam w towarzystwie Terleckiego. "Na początku sierpnia w Mielnie odbędzie festiwal, który nazywa się Hippieza. Będzie odniesienie do Kory. Ja jestem twarzą tego festiwalu, trochę mu patronuje. Tam właśnie odbył się pierwszy zlot hipisów w 1968 r., gdzie z Korą, czyli wtedy Olgą Ostrowską, przyjechał jej ówczesny chłopak 'Pies', czyli Ryszard Terlecki, oraz jej przyjaciółka Galia. To ona właśnie tam nazwała Olgę Korą" - mówi Kamil Sipowicz.