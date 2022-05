Kidd Creole śmiertelnie dźgnął bezdomnego. Usłyszał wyrok

62-letni były raper, który urodził się jako Nathaniel Glover, został uznany winnym zabójstwa Johna Jolly'ego, którego dwukrotnie dźgnął nożem do steków w klatkę piersiową w sierpniu 2017 roku. Do zdarzenia doszło w nocy na jednej z ulic na środkowym Manhattanie.

Jak podaje "Daily Mail", powołując się na informacje z prokuratury, bezdomny miał rzucić w jego stronę pytanie: "Co słychać?". Wtedy Kidd Creole wpadł w szał, gdyż był przekonany, że 55-latek jest gejem i podrywa go.

Po dokonaniu zbrodni Creole poszedł do punktu ksero, w którym pracuje. Tam się przebrał i umył nóż, który potem wrzucił do kanalizacji na stacji metra. Na niewiele się to jednak zdało, bo policja szybko go znalazła. Został zatrzymany już następnego dnia i od tego czasu przebywał w areszcie.

Sędzia nowojorskiego sądu najwyższego Michele S. Rodney, przyznała, że była poruszona szczerością i skruchą Glovera podczas jego pierwszych rozmów z policjantami i śledczymi. W dużej mierze dzięki temu został skazany na 16, a nie na 25 lat więzienia.

Kidd Creole od lat nie zajmował się tworzeniem muzyki. Jego kariera związana była z zespołem Grandmaster Flash & the Furious Five, który istniał od 1978 do 1988 r. Jego zasługą było jednak niewątpliwie to, że był jednym z pierwszych artystów, który przeniósł rap z blokowisk Bronksu do studia muzycznego. Po zakończeniu kariery muzycznej chwytał się różnych tymczasowych prac.