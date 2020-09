Khors przed premierą albumu "Where The Word Acquires Eternity"

Ukraińska formacja Khors wyda niebawem nową płytę.

Ukraiński zespół Khors przygotował nową płytę /materiały prasowe

"Where The Word Acquires Eternity" będzie już siódmym longplayem (około)blackmetalowego kwartetu z Charkowa, którego początki sięgają roku 2004.

Nowy album Khors wypuści wytwórnia Ashen Dominion z Kijowa.

Premierę zaplanowano na 15 września (CD w digipacku).

Świeży materiał Ukraińców promuje teledysk "Beneath The Keen Edge Of Time".

Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Beneath the Keen Edge of Time

Oto program albumu "Where The Word Acquires Eternity":

1. "Starvation"

2. "Blissforsaken"

3. "Crystals Of the Fall"

4. "The Sea Of My Soul"

5. "...And Life Shall Harvest One’s Past"

6. "Up The Ladder To A Lance"

7. "The Mist (Let This Fog Devour A Snow)"

8. "Beneath The Keen Edge Of Time".