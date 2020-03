Khemmis przed premierą EP-ki "Doomed Heavy Metal"

W połowie kwietnia amerykańska grupa Khemmis odda w ręce fanów doom metalu specjalną EP-kę.

Khemmis szykuje nową EP-kę /Alvino Salcedo /materiały promocyjne

Na materiale "Doomed Heavy Metal" muzycy z Denver postanowili umieścić przeróbkę klasycznego "Rainbow In The Dark" Dio, "A Conversation With Death" z repertuaru (amerykańskiego muzyka folkowego) Lloyda Chandlera, oraz kompozycję "Empty Throne" - to strona A.

Na stronie B znajdziemy trzy utwory koncertowe, po jednym z każdej z trzech płyt kwartetu z Kolorado: "Bloodletting", "Three Gates", "The Bereaved".

Dodajmy, że "A Conversation With Death" znalazł się pierwotnie na splicie dzielonym z formacją Spirit Adrift z 2017 roku, a singel "Empty Throne" ukazał się w tym samym roku w ramach Decibel Magazine Flexi Series.

Nową EP-kę Khemmis wyprodukował lokalny fachowiec David Otero ze studia Flatline Audio. Autorem okładki jest amerykański artysta Cameron Hinojosa.

EP-ka "Doomed Heavy Metal" trafi na rynek 17 kwietnia nakładem niemieckiej wytwórni Nuclear Blast (poza wersją winylową, także w formacie CD i drogą elektroniczną).

Teledysk do "Rainbow In The Dark" w wykonaniu Khemmis możecie zobaczyć poniżej: