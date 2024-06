Jonas Brothers tworzą bracia Nick, Joe i Kevin. Niegdysiejsi idole nastolatków potwierdzili rozpad zespołu w 2013 roku. Powrócili kilkanaście lat później z singlem "Sucker", który znalazł się na płycie "Happiness Begins".

Zespół wystąpi w Polsce 16 października 2024 roku w ramach trasy "The Tour", odbywającej się pod szyldem "Five Albums. One Night" - każdego wieczoru zespół wykona hity pochodzące z wydanych dotychczas na świecie pięciu albumów (nie licząc pierwszej płyty "It's About Time").

Reklama

Kevin Jonas z wykrytym rakiem skóry

Kevin Jonas opublikował na swoim Instagramie nagranie, na którym wyznał, że musiał mieć operację usunięcia komórki rakowej ze skóry. Pokazał także miejsce, gdzie wyrosło mu niebezpieczne znamię.

"Tak, to jest mały rak skóry, który zaczął rosnąć. Teraz będę mieć zabieg, aby go usunąć. Więc zaczynamy" - mówi na początku, wskazując na miejsce, które za chwilę miało być operowane.

Na koniec widzimy piosenkarza wracającego do domu po operacji. Na szczęście Jonas Brothers są aktualnie w przerwie koncertowej, więc artysta ma czas, aby wyzdrowieć bez odwoływania ważnych wydarzeń.

"Pamiętajcie, aby sprawdzać swoje pieprzyki, ludzie!" - alarmuje do fanów Kevin Jonas.

Pod publikacją pojawiło się mnóstwo komentarzy wsparcia. Wiadomość do artysty skierowała także organizacja The Skin Cancer Foundation.

"Przykro nam słyszeć o Twoim BCC, Kevin. Dziękujemy ci za podnoszenie świadomości. Wczesne wykrycie jest kluczowe. Życzymy wszystkiego dobrego w powrocie do zdrowia" - pisze.

BCC, czyli "basal cell carcinoma" to rak podstawnokomórkowy, stanowiący ponad 80% nowotworów skóry. Pojawia się jako lekkoprzezroczyste znamię, ale może przybierać też inne formy.