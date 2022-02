Kerria naprawdę nazywa się Karin Soiref. 27-letnia wokalistka i autorka piosenek urodziła się w Izraelu, wychowała na Gibraltarze, skończyła szkołę muzyczną w Londynie, a teraz mieszkała w Warszawie, by tu odkrywać swoje polskie korzenie.

Swój talent muzyczny szlifowała w szkołach w Izraelu, Anglii i Hiszpanii. W 2015 roku zajęła pierwsze miejsce na muzycznym festiwalu Suncane Skale Song na Czarnogórze. Muzyczną karierę rozpoczęła w 2017 roku singlem "Night Now". We współpracy z laureatem Grammy, producentem Walterem Afanasieffem i autorką piosenek Aleeną Gibson, stworzyła balladową EP-kę "To Love Again".

Reklama

Największym sukcesem cieszy się piosenka "Warrior Cry" (2019), która ma ponad 2,1 mln odsłon. W trakcie lockdownu Kerria i Artem Pivovarov stworzyli eksperymentalny, pop-rockowy utwór "No More", którego celem było zwrócenie uwagi na kwestie równości i różnorodności. W klipie do piosenki wystąpiło 90 influencerów z 25 krajów.

Clip Kerria Warrior Cry

Teraz Kerria szykuje się na podbój tanecznych list przebojów z nowym nagraniem "PayDay". Nad piosenką pracowała z polskim producentem, Jonathanem Chmielewskim. Jak wspomina Kerria - to był jak dotąd najszybciej napisany przez nią utwór. "PayDay" zainspirowany został dorosłym życiem i pracą od poniedziałku do piątku.

Instagram Post

Instagram Post

"Wszyscy musimy pracować, żeby zarobić na życie, wymaga to od nas wielkiego wysiłku, a nie każdy ma to szczęście mieć wymarzoną pracę. Kiedy jednak przychodzi dzień wypłaty, można świętować! Innymi słowy, ciężka praca popłaca. 'PayDay' przypomina nam, jak ważny jest czas dla siebie, chwila przerwy na przyjemności, by zebrać siły na kolejny miesiąc" - opowiada Kerria.

Do utworu "PayDay" powstał visual lyric video, z ujęciami z kamery VHS, pełen różowych dolarów, utrzymany w klimacie lat 90.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kerria PayDay

Sprawdź tekst piosenki "PayDay" w serwisie Tekściory.pl!