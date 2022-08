Kerberos: Sprawdź pierwszy singel z debiutu "Of Mayhem And Dismay"

Sesja nagraniowa (oraz miks i mastering) "Of Mayhem And Dismay" odbyła się w niemieckim studiu Iguana pod okiem Christopha Brandesa. W nagraniach wzięło też udział siedmiu chórzystów.

Debiutancki album Kerberos trafi do sprzedaży 16 września sumptem zespołu (CD, cyfrowo).

Wyjaśnijmy, że szwajcarskie trio tworzą grający na gitarze i basie wokalista Félicien Burkard, perkusista Nicolas Käser oraz wokalistka Ai-lan Metzger, która jest również autorką okładki "Of Mayhem And Dismay".

Debiut Kerberos promuje już kompozycja "Burning Flesh". Powstały do niej wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Oto lista utworów albumu "Of Mayhem And Dismay":

1. "Resurrection Of The Sun"

2. "Burning Flesh"

3. "Orchestra Of Death"

4. "Holy Downfall"

5. "One-Dimensional Sight"

6. "Icefall"

7. "Murder The Immortal"

8. "Midsummernight's Scream".