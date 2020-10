Kenny Goss pozywa rodzinę George Michaela i ujawnia nieznane fakty

Jak podał tabloid "The Sun" były partner George’a Michaela – Kenny Goss – domaga się wypłaty regularnych pensji w wysokości 20 tys. dolarów od rodziny wokalisty. Skąd taka decyzja?

Kenny Goss i George Michael byli ze sobą przez 13 lat /Junko Kimura/Staff /Getty Images

62-letni Kenny Goss był w związku z George'em Michaelem przez 13 lat. Do rozstania pary doszło w 2011 roku. Teraz, niecałe cztery lata po śmierci gwiazdora, biznesmen z Teksasu domaga się odszkodowania od rodziny wokalisty w wysokości 20 tys. dolarów miesięcznie.

Pozew argumentuje tym, że, gdy był partnerem Michaela, całkowicie zawiesił swoją karierę zawodową i poświęcił się życiu rodzinnemu. W testamencie wokalisty nie znalazło się jednak nic dla Gossa. Według biznesmena piosenkarz przed śmiercią "nie był przy zdrowych zmysłach".

Jako pozwanych Amerykanin wymienił siostrę George'a Michaela Yiodę i jego ojca Kyriakosa.

"Przez ostatnia lata ich związku, Kenny był mężem czekającym w domu, który całkowicie opiekował się finansami George'a" - donosi tabloid.

"Jego argumentem jest to, że poświęcił własną karierę, aby wspomóc George’a oraz założył z nim fundację charytatywną. Otrzymał (od Michaela - przyp. red.) spory zasiłek, od którego stał się zależny" - czytamy.

Goss jest przekonany, że jako jedna najważniejszy i najdłuższy partner piosenkarza ma prawdo do części jego spadku. A z racji, że jest przekonany, że gwiazdor nie do końca był świadomy, co robi podczas pisania testamentu, to wszedł na drogę sądową.

George Michael zmarł 25 grudnia 2016 roku w swej posiadłości, w miejscowości Goring. Miał 53 lata. Ciało wokalisty znalazł jego partner Fadi Fawaz.

Oficjalną przyczyną śmierci Georga Michaela były choroby serca i wątroby.

"Śledztwo zostało zakończone. Ponieważ jest to naturalna śmierć, która spowodowana była kardiomiopatią rozstrzeniową z zapaleniem mięśnia sercowego oraz otłuszczeniem wątroby, dochodzenie nie będzie kontynuowane i nie ma powodu, aby przeprowadzać kolejne śledztwa lub zadawać nowe pytania" - stwierdził koroner Darren Salter.

George Michael przed śmiercią posiadał majątek w wysokości około 100 milionów funtów. Po śmierci został on podzielony pomiędzy członków jego rodziny (siostry i ojciec), przyjaciół oraz chrześniaków (pieniądze trafiły m.in. do Bluebell Madonny Haliwell). Część majątku została przeznaczona na cele charytatywne.