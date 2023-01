"Wiem, że w ciągu ostatnich miesięcy byłam trochę nieobecna, więc pomyślałam, że podzielę się z wami powodem tego milczenia" - napisała Kelly Osbourne w maju 2022 r. na Instagramie.



"Jestem w siódmym niebie. Mogę ogłosić, że zostanę mamą. Powiedzieć, że jestem szczęśliwa, to za mało. Jestem zachwycona" - podkreśliła wówczas córka Ozzy'ego Osbourne'a .

Dołączyła też dwie fotografie, na których pozuje ze zdjęciem USG.

Teraz mama Kelly, Sharon Osbourne, ujawniła, że jej córka urodziła w sekrecie. "Jestem z niej ogromnie dumna" - powiedziała Sharon w programie "The Talk".

"Nie jestem gotowa, by dzielić się nim ze światem. To jest tylko moje miejsce, by dzielić się informacjami o moim dziecku" - napisała tylko Kelly Osbourne w relacji na Instagramie.

Wiadomo, że 38-latka urodziła syna o imieniu Sidney.



Od początku 2022 r. wiadomo, że Kelly Osbourne spotyka się z Sid Wilsonem, znanym również jako DJ Starscream. Wilson to amerykański DJ, klawiszowiec, raper i pianista, najlepiej znany ze współpracy z zespołem Slipknot .

Co ciekawe, Wilson i Kelly poznali się (i szybko zostali przyjaciółmi) już w 1999 r., gdy Slipknot był jedną z gwiazd Ozzfest - festiwalu organizowanego przez Ozzy'ego i Sharon.