Kelly Osbourne ujawniła, że przeszła operację zmniejszenia żołądka

Kelly Osbourne w ostatnim czasie pochwaliła się, że schudła aż 40 kilogramów. Wszystko dzięki diecie, ćwiczeniom oraz - co ujawniła w mediach - operacji zmniejszenia żołądka. Wokalistka i osobowość telewizyjna opowiedziała o zabiegu.

Kelly Osbourne schudła 40 kilograów (tu jeszcze przed metamorfozą) /Gilbert Flores/Broadimage /East News

Córka Ozzy'ego Osbourne'a i jego żony Sharon miała spore problemy z alkoholem i narkotykami, a także objadaniem się, co skutkowało nadwagą. Sama Kelly Osbourne mówiła nawet, że nie dożyje swoich 35. urodzin.

W październiku tego roku skończy 36 lat, a obecnie imponuje odmienioną sylwetką, którą chętnie pokazuje w mediach społecznościowych.

"Kiedy nauczyłam się, jak dobrze ćwiczyć i dobrze się odżywiać, uznałam, że są to jedne z tych rzeczy, które musisz po prostu wprowadzić do życia, by je zmienić, zamiast tylko być na diecie" - podkreślała Kelly w wywiadach.

Wokalistka i gwiazda telewizji schudła aż 40 kilogramów. Jednak oprócz diety i ćwiczeń, ważna okazała się operacja zmniejszenia żołądka.



"Zrobiłam to i jestem z tego duma. To zmienia tylko kształt żołądka. Jeśli nie ćwiczysz i nie przestrzegasz diety, to przybierasz na wadze. Trzeba o tym pamiętać" - stwierdziła

"Przede wszystkim musiałam 'naprawić' swoją głowę. Musiałam to zrobić, zanim postanowiłam ulepszyć swoje ciało" - dodała.

Osbourne dodała też, że z powodu swojej wagi spotykała się z szykanami w show-biznesie i teraz wie, z kim po schudnięciu na pewno nie będzie pracować.



"Doskonale pamiętam, kto nazwał mnie grubasem i wiem, kto nie chciał ze mną pracować. Wiem dokładnie, kto tak o mnie mówił. Mam naprawdę grubą skórę, ale pamiętam, co o i kto o mnie powiedział, i to jest najlepszą zemstą" - wspominała.

Wokalny dorobek Kelly obejmuje dwie płyty: "Shut Up" (2002) i "Sleeping in the Nothing" (2005). Na koncie ma także m.in. duet ze swoim sławnym ojcem w "Changes".