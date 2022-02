Do dokumentów, które Kelly Clarkson złożyła w sądzie w Los Angeles, dotarł magazyn "Us Weekly". W cytowanym przez pismo wniosku czytamy, że piosenkarka chce zmienić nazwisko na Brianne, gdyż "bardziej odzwierciedla ono to, kim jest". Brianne to drugie imię gwiazdy. Sąd zajmie się to sprawą 28 marca.

Być może zmiana nazwiska jest dla Kelly sposobem na odcięcie się od poprzedniego rozdziału jej życia, kiedy była żoną Brandona Blackstocka, który był też jej menedżerem. Para, która doczekała się syna i córki, sfinalizowała rozwód w sierpniu zeszłego roku.

Dla Clarkson rozstanie z Blackstockiem okazało się bardzo bolesne finansowo. Sąd orzekł, że musi płacić byłemu mężowi alimenty w wysokości 150 tys. dolarów miesięcznie. Ma też dokładać się do wydatków, które Blackstock ponosi, zajmując się ich dziećmi - tym samym przelewa na jego konto dodatkowe 45 tys. To kwota dosyć wygórowana zważywszy na fakt, że - zgodnie z decyzją sądu - to Kelly sprawuje główną opiekę nad dziećmi.

Ewentualna zmiana nazwiska u jurorki amerykańskiej wersji "The Voice" nie wydaje się tak szokująca, jak ruch, na który w ubiegłym roku zdecydował się Kanye West. Ten raper i projektant mody oficjalnie zmienił imię i nazwisko na "Ye". Artystę zainspirowało to, że w Biblii "ye" oznacza "ty".

