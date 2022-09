Keith Menser był współzałożycielem i basistą oraz klawiszowcem progresywnej heavy / powermetalowej formacji Mystic-Force z Baltimore w stanie Maryland, której początki sięgają roku 1983. W 1987 roku powołał również do życia niezależną wytwórnię Siegen.

"Keith był jednym z najważniejszych muzyków naszego ulubionego grania; trzymał wysoko sztandar metalu w naprawdę trudnych czasach. Jego wkład w amerykański power metal pozostanie na trwałe w naszej pamięci, zaś jego muzyka będzie na zawsze wielbiona jako kwintesencja ciężaru i melodii. Chwała na wieki!" - czytamy na stronie zajmującej się reedycjami wytwórni Cult Metal Classics.



Keith Menser udzielał się także w zespołach Delusion, Images Of Eden, Twilight Kingdom i Human Entity, a w 1996 roku pełnił funkcję basisty cenionej florydzkiej formacji Iced Earth.

Poza szeregiem EP-ek, singli i kompilacji, Mystic-Force ma w swoim dorobku trzy longplaye: "Eternal Quest" (1993 r.), "A Step Beyond" (1995 r.) i "Mav vs. Machine" (2001 r.). Po wydaniu ostatniego z nich grupa rozpadła się, by powrócić na scenę w roku 2010.



Przyczyna śmierci Keitha Mensera nie została ujawniona. Muzyk Mystic-Force miał 55 lat.

Koncert Mystic-Force z 2012 roku z udziałem Keitha Mensera możecie zobaczyć poniżej: