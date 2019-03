Keith Flint popełnił samobójstwo. Policja potwierdziła przyczynę śmierci wokalisty The Prodigy

Brytyjska policja potwierdziła, że zmarły 4 marca Keith Flint, popełnił samobójstwo. Obecnie śledczy wyczekują na dokładne badania toksykologiczne i do tego momentu zawieszają śledztwo.

Keith Flint zmarł w wieku 49 lat. Policja podała przyczynę śmierci /Mick Hutson/Redferns /Getty Images

Keith Flint zmarł w poniedziałek (4 marca) w wieku 49 lat. Nieprzytomnego gwiazdora znaleziono około 8 rano w jego domu w Essex.

Wokalista i tancerz przez swoich kolegów z zespołu The Prodigy został określony "prawdziwym pionierem, innowatorem i legendą".

Na oficjalnym profilu na Instagramie wiadomość o śmierci Flinta potwierdził Liam Howlett.

"Nie mogę uwierzyć w to, co mówię, ale nasz brat Keith odebrał sobie życie w weekend. Jestem zszokowany, wściekły, zmieszany i mam złamane serce... Spoczywaj w pokoju, bracie" - napisał.

Tydzień po śmierci Flinta, oficjalny komunikat i wstępne wyniki sekcji zwłok opublikowała brytyjska policja. Według oficjalnego raportu wokalista The Prodigy zmarł w wyniku powieszenia.

"Policja ustaliła, że śmierć nie budzi podejrzeń" - potwierdziła Lynsey Chaffe z biura koronera. Ostatecznie wykluczono też udział osób trzecich.



Wstępne wyniki sekcji zwłok nie kończą jednak śledztwa. Obecnie policja czeka na wyniki badań toksykologicznych. Do 23 lipca dochodzenie w tej sprawie zostaje zawieszone. Ciało zmarłego zostało natomiast przekazane bliskim.

Krótko po śmierci Flinta, The Prodigy odwołali wszystkie nadchodzące koncerty, w tym występ na Glastonbury.



Ojcowie chrzestni sceny rave, brytyjska formacja The Prodigy ma na koncie ponad 20 milionów sprzedanych płyt na całym świecie.

Początki grupy sięgają końca lat 80., gdy w jednym z angielskich klubów poznali się Keith Flint, Liam Howlett oraz Leeroy Thornhill. Debiutancki album grupy, zatytułowany "Experience", ukazał się w 1992 roku, zajmując 12. miejsce na liście najlepiej sprzedających się albumów w Wielkiej Brytanii. Międzynarodową sławę The Prodigy przyniosły jednak dopiero kolejne dwa albumy: "Music for the Jilted Generation" oraz "The Fat of the Land", na którym znalazł się kultowy "Firestarter".

Zespół The Prodigy wielokrotnie występował w Polsce na największych festiwalach - Jarocin 2016, Open'er 2009 i 2015, Orange Warsaw 2012 i 2014, Przystanek Woodstock 2011, Coke Live 2008, a także na swoich koncertach.

Jeśli potrzebujesz pomocy, porozmawiaj otwarcie o problemach psychicznych z osobą, której ufasz, zadzwoń 116 123 lub 116 111 lub wejdź na stronę www.pokonackryzys.pl.