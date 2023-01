Keep Of Kalessin: Pierwsze szczegóły nowego albumu "Katharsis"

"Katharsis" będzie siódmą płytą zespołu dowodzonego przez grającego na gitarze wokalistę Arnta Obsidiana Grønbecha alias Obsidian Claw. Aktualny skład Keep Of Kalessin uzupełniają basista Robin Isaksen vel Wizziac oraz niemiecki perkusista Wanja "Nechtan" Gröger, który wstąpił w szeregi grupy w 2019 roku.



Autorem okładki następcy albumu "Epistemology" (2015 r.) jest niemiecki artysta Simon Bossert, którego praca zdobi także "Heaven Of Sin", EP-kę Keep Of Kalessin z 2016 roku.

Nowy materiał melodyjnych black / deathmetalowców z Norwegii wyda brytyjska wytwórnia Back On Black (CD, na kasecie, jako dwupłytowy album winylowy). Premiera "Katharsis" odbędzie się 24 marca.



Zobacz teledysk "Introspection" Keep Of Kalessin z 2013 roku:

Keep Of Kalessin - oto szczegóły płyty "Katharsis" (tracklista):

1. "Katharsis"

2. "Hellride"

3. "The Omni"

4. "War Of The Wyrm"

5. "From The Stars And Beyond"

6. "Journey's End"

7. "The Obsidian Expanse"

8. "Throne Of Execration".