12 października zespół Kult poinformował, że jego lider - Kazik Staszewski trafił do szpitala, w związku z czym anulowane będą koncerty grupy w Hamburgu i Berlinie. Przekazano, że stan wokalisty jest stabilny, ale uniemożliwia mu występowanie na scenie. Kilka dni później Kult opublikował filmik ze Staszewskim, w którym ten, leżąc w łóżku, dziękuje za wszystkie życzenie powrotu do zdrowia, jakie otrzymał.

Być może to ogromne poruszenie fanów muzyka związane z jego niedyspozycją skłoniło go do tego, by 19 października założyć konto na Instagramie. "Dobry wieczór państwu. Chciałem poinformować, że założyłem sobie Instagrama, powtórnie. No i wszystkiego dobrego" - powiedział do sympatyków w powitalnym wideo.

Zdjęcie Grupa Kult podczas występu na festiwalu ZEW się budzi 2023! / Robert Wilk / INTERIA.PL

Kazik Staszewski wysyła fanom buziaka na Instagramie

W swoich postach 63-latek z przymrużeniem oka podchodzi do instagramowej konwencji, a to śląc całusa, a to ekspresyjnie się uśmiechając do obserwatorów. W jego publikacjach przewijają się dwa buldogi angielskie, których jest właścicielem. W materiałach pojawiła się też krótka relacja wideo z chwili, gdy Staszewski wrzuca głos do urny podczas ostatnich wyborów parlamentarnych.

Ponadto artysta zaprosił na premierę książki "Ciągle w drodze. Życie Boba Dylana" Howarda Sounesa, z udziałem tłumacza tej biografii Filipa Łobodzińskiego i gościem specjalnym Muńkiem Staszczykiem, która odbędzie się 23 października w Warszawie.

Gdy lider Kultu po raz pierwszy został instagramerem, Kuba Wojewódzki skwitował to następująco w tygodniku "Polityka": "Kazik Staszewski, legenda, założył konto na Instagramie. To trzeba zobaczyć. Muzyk bezwzględnie komentujący polską rzeczywistość z podobnym okrucieństwem odnosi się do siebie". Być może rockman będzie dalej wierny ten konwencji.