Katy Perry z nowym teledyskiem. Zobacz "Harleys in Hawaii"

Katy Perry zaprezentowała trzeci w tym roku nowy singel. Do sieci właśnie trafił teledysk "Harleys in Hawaii".

Katy Perry zaprezentowała nowy teledysk do utworu "Harleys in Hawaii" / Pascal Le Segretain /Getty Images

Katy Perry swoimi nowymi singlami zachwyca zarówno fanów, jak i dziennikarzy. Wokalistka zaprezentowała trzeci w tym roku singel "Harleys in Hawaii". Jest on następcą świetnie przyjętych "Small Talk" oraz "Never Really Over".

Dwa pierwsze utwory zelektryzowały media, a dziennikarze magazynu "Billboard" napisali: "Katy robi teraz najbardziej ekscytującą muzykę od lat! Zaledwie w ciągu kilku miesięcy kompletnie przeobraziła oczekiwania na swój kolejny projekt pośród wielbicieli popu". Nowy kawałek gwiazdy ma duże szanse, na stanie się kolejnym przebojem.



W teledysku do "Harleys in Hawaii" widzimy Katy Perry mknąca przez autostradę w kształcie serca. Teledysk, utrzymany w wakacyjnej konwencji, co podkreślają zrobione na Hawajach zdjęcia, wyreżyserowało studio Manson z Barcelony. Katy napisała utwór wraz z Charlie Puthem, Johanem Carlssonem (którzy odpowiadają także za produkcję) i Jacobem Kasherem Hindlinem.



Clip Katy Perry Harleys In Hawaii

Katy Perry ma na swoim koncie pięć albumów studyjnych. Ostatnia płytę - "WITNESS" - wydała w 2017 roku. Album zadebiutował m.in. na szczycie Billboard Top 200, z kolei singel "Chained To The Rhythm" ze Skipem Marleyem (wnukiem króla reggae Boba Marleya) zgromadził ponad miliard streamów i zapewnił Katy status najpopularniejszej wokalistki na Vevo.



