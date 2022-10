Katy Perry jest obecna na scenie od 2008 roku - wówczas wydała album "One of the Boys", z którego pochodziły przeboje "I Kissed a Girl" oraz "Hot n Cold". Gwiazda w ostatnich latach skupiała się na rodzinie i ograniczyła koncertowanie do minimum. Dlatego też zdecydowała się rezydować w jednym z kasyn w Las Vegas - bez podróżowania mogła nadal grać koncerty.

Clip Katy Perry I Kissed A Girl

Początkowo miało to być 8 koncertów, lecz trasa przedłużyła się do końca października ze względu na popularność projektu. "Kocham to show, to zdecydowanie moje ulubione. Sprawia mi najwięcej radości. Wkrótce prawdopodobnie napiszę i nagram nową płytę, a potem ruszę w trasę po świecie, co będzie wspaniałe" - informowała niedawno.

Co się stało z okiem Katy Perry? Fani zaniepokojeni nagraniem

Po tym, co stało się w trakcie jednego z niedawnych koncertów, napędziła strachu swoim fanom. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak prawe oko Katy Perry nagle "zakleja się", a wokalistka nie może go otworzyć. Po paru próbach stara się zrobić to z pomocą dłoni, aż w końcu jej się udaje.

Zobacz nagranie!

Niektórzy sądzą, że to celowy zabieg, a Perry udaje zabawkową lalkę, której oczy otwierały się w podobny sposób. Inni boją się, że był to chwilowy paraliż, albo efekt jakiejś choroby. Jeszcze inni zastanawiają się, czy to nie wina doczepianych, długich rzęs, których część miała wpaść do oka lub też skleić się.

Jak sądzicie?

