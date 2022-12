Katy Perry jest obecna na scenie od 2008 roku - wówczas wydała album "One of the Boys", z którego pochodziły przeboje "I Kissed a Girl" ( posłuchaj! ) oraz "Hot n Cold". Gwiazda w ostatnich latach skupiała się na rodzinie i ograniczyła koncertowanie do minimum. Dlatego też zdecydowała się rezydować w jednym z kasyn w Las Vegas - bez podróżowania mogła nadal grać koncerty.

Clip Katy Perry I Kissed A Girl

Początkowo miało to być 8 koncertów, lecz trasa przedłużyła się do końca października ze względu na popularność projektu. "Kocham to show, to zdecydowanie moje ulubione. Sprawia mi najwięcej radości. Wkrótce prawdopodobnie napiszę i nagram nową płytę, a potem ruszę w trasę po świecie, co będzie wspaniałe" - informowała wówczas.

Co się stało z okiem Katy Perry? Gwiazda rozwiała wątpliwości

Po tym, co stało się w trakcie jednego z niedawnych koncertów, napędziła strachu swoim fanom. W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak prawe oko Katy Perry nagle "zakleja się", a wokalistka nie może go otworzyć. Po paru próbach stara się zrobić to z pomocą dłoni, aż w końcu jej się udaje.

Zobacz nagranie!

Niektórzy bali się, że może to być efekt jakiejś choroby związanej z nerwami lub paraliż. Inni dopatrywali się sklejenia przedłużanych rzęs, a jeszcze inni celowego zabiegu gwiazdy, która często szokuje.

Gwiazda przyszła z wytłumaczeniem, gdy udostępniła na Instagramie nagranie i objaśniła, że to jeden z jej trików - zepsute oko lalki. Śmiała się z teorii spiskowych, które narodziły się po występie - zwróciła się nawet do tych, którzy sądzą, że "niebo nie jest niebieskie", a "ptaki są sztuczne".

"Witam wszystkich moich płaskoziemców i tych, którzy sądzą, że kosmos jest nieprawdziwy. Zapraszam was do zobaczenia mojej sztuczki ze stłuczonym okiem lalki w Las Vegas w przyszłym roku!" - napisała na Instagramie. Kolejne koncerty gwiazdy odbędą się tam już od 15 lutego 2023 roku.

