Katy Perry już tak nie wygląda. Co za metamorfoza!

Katy Perry 26 sierpnia 2020 roku urodziła córkę Daisy. Ojcem jest aktor Orlando Bloom, z którym jest związana od 2016 roku.



Spełnia się również w muzyce. Popularność przyniosła jej płyta "One of the Boys" (2008), od tej pory cieszy się niesłabnącą popularnością. Jej dyskografia składa się z sześciu albumów studyjnych, a ostatni - "Smile" - ukazał się w ubiegłym roku.



Wokalistka jest też stale obecna w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z fanami fotografiami z życia prywatnego i zawodowego.

W ostatnim poście opublikowała fotografie, na których można zobaczyć jej metamorfozę. Piosenkarka zdecydowała się na zmianę koloru włosów. W komentarzach wprost zaroiło się od komplementów.