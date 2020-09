Katatonia: Kiedy premiera koncertowego albumu "Dead Air"?

Metalowi melancholicy ze szwedzkiej Katatonii wypuszczą w listopadzie koncertowy materiał "Dead Air".

Jonas Renske (Katatonia) w akcji /PYMCA/Avalon/Gonzales Photo/Peter Troest/Universal Images Group /Getty Images

Znajdziemy na nim 20 - wybranych głosami fanów - utworów zagranych 9 maja w sztokholmskim Studio Gröndahl. Koncert, który można było oglądać na żywo w sieci, odbył się bez udziału publiczności z uwagi na fakt panującej obecnie pandemii koronawirusa.



Trwający blisko 90 minut "Dead Air" zmiksował David Castillo ze szwedzkiego studia Fascination Street.



Materiał będzie mieć swą premierę 13 listopada nakładem brytyjskiej Peaceville Records. Wśród dostępnych wersji znajdziemy dwupłytowy album kompaktowy / winylowy wraz z DVD.



Autorem okładki jest kalifornijski artysta Travis Smith, z którym Katatonia współpracuje od wielu lat.

Dodajmy, że Katatonia będzie jedną z gwiazd przeniesionego z Krakowa do Gdańska Mystic Festival 2021 (2-4 czerwca 2021 roku w Stoczni Gdańskiej).



Przypomnijmy, że pod koniec kwietnia sztokholmska formacja wydała nowy album studyjny "City Burials". Utwór "The Winter Of Our Passing" z tegoż w wersji koncertowej ze wspomnianego Studio Gröndahl możecie sprawdzić poniżej:

Wideo KATATONIA - The Winter Of Our Passing (LIVE FROM STUDIO GRÖNDAHL)

Oto program albumu "Dead Air":



1. "Lethean"

2. "Teargas"

3. "Serein"

4. "Deliberation"

5. "The Winter Of Our Passing"

6. "Ghost Of The Sun"

7. "The Racing Heart"

8. "Soil's Song"

9. "Old Heart Falls"

10. "Forsaker"

11. "Tonight's Music"

12. "In The White"

13. "Leaders"

14. "Lacquer"

15. "Omerta"

16. "My Twin"

17. "Unfurl"

18. "July"

19. "Evidence"

20. "Behind The Blood".