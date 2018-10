Katarzyna Nosowska pomaga synowi. Mikołaj Krajewski zrobi karierę?

22-letni Mikołaj Krajewski gościnnie pojawił się na płycie "Basta" swojej mamy Katarzyny Nosowskiej. Teraz pójdzie w jej ślady?

Katarzyna Nosowska mocno wspiera swojego syna AKPA

Mikołaj Krajewski to jedyne dziecko Katarzyny Nosowskiej. Ojcem 22-latka jest perkusista Adam Krajewski.

"To ona pierwsza uwierzyła w jego talent. W końcu syn Kasi stwierdził, że muzyka jest tym, czym chce się zajmować w życiu" - cytuje "Fakt" znajomego Nosowskiej.

Mikołaj ma na koncie występ w teledysku coveru "King" grupy T.Love nagranego przez Nosowską na potrzeby akcji T.Cover.

Wideo Katarzyna Nosowska (HEY) - King (T.Love)

Poza tym zadebiutował w roli modela, ale ostatnio zaczął spędzać czas w studiu nagraniowym, gdzie pracuje nad rapową płytą. Do współpracy przy jednym z utworów miał zaprosić swoją mamę.

"Kasia oczywiście się zgodziła. Nawet daje mu rady co do tekstów, gdy on ma niemoc twórczą. Mikołaj może liczyć na jej wsparcie w każdej sytuacji" - czytamy w "Fakcie".



Clip Katarzyna Nosowska Nagasaki

