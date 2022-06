Katakomba nagrała pierwszy album

Pierwszy album młodych deathmetalowców ze Sztokholmu powstał w miejscowym Studio Stugan, gdzie nad przebiegiem sesji nagraniowej, produkcją (w tym miksem) czuwał Fabian Brodén, grający na basie wokalista Katakomby. Masteringiem zajął się - doskonale znany fanom szwedzkiej sceny metalowej - Dan Swanö w swoim studiu Unisound. Okładkę zaprojektował duński artysta Sebastian Graneberg. Wśród gości usłyszymy m.in. Niklasa Sandina, basistę Katatonii, a zarazem gitarzystę Lik; oraz Tomasa Åkvika, gitarzystę Bloodbath, a także grającego na gitarze wokalistę Lik (obaj wystąpili w utworze "Embalmed In Concrete").



Płyta "Katakomba" ujrzy światło dzienne 29 lipca w barwach amerykańskiej Redefining Darkness Records (CD, na winylu, drogą elektroniczną).



Teledysk do "Sacrifice", pierwszego singla z płyty "Katakomba", możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Katakomba - Sacrifice (Official Music Video)

Oto lista kompozycji albumu "Katakomba":

1. "Damnatio Ad Bestias"

2. "Katakomba"

3. "Tomb Of The Desecrated"

4. "Sacrifice"

5. "Skärseld"

6. "Worship Death"

7. "Embalmed In Concrete"

8. "Death Opus"

9. "Left For The Vultures To Feed".