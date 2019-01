Kasia Stankiewicz w nowej wersji "Enjoy the Silence" Depeche Mode

Premierowo na stronach Interii możecie zobaczyć wideo do coveru "Enjoy the Silence" Depeche Mode w wykonaniu Kasi Stankiewicz.

Kasia Stankiewicz nagrałą swoją wersję przeboju Depeche Mode /Łukasz Solski / East News

Kasia Stankiewicz odnowiła współpracę z Varius Manx po 15 latach (była wokalistką tego zespołu w latach 1996-2001; zastąpiła Anitę Lipnicką).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kasia Stankiewicz: Jesteśmy starymi dziadami TV Interia

Reklama

Z okazji jubileuszu 25-lecia grupa ruszyła w specjalną trasę, na której śpiewała właśnie Kasia Stankiewicz. Współpraca okazała się na tyle owocna, że powstał nowy utwór "Ameryka", z którym Varius Manx wystąpił podczas Konkursu SuperPremiery na Festiwalu w Opolu 2016. Formacja zgarnęła tam wyróżnienia od Polskiego Radia i stowarzyszenia ZAiKS (dla autora muzyki - Robert Janson, dla autora tekstu - Jacek "Budyń" Szymkiewicz) oraz przyznaną po raz pierwszy SuperPremierę od jury.

Kolejną wspólną piosenką był "Piątek", który promował koncertowe wydawnictwo "25 live" nagrane w studiu im. Witolda Lutosławskiego.

Wreszcie w kwietniu 2018 r. bez zapowiedzi ukazał się album "Ent" z premierowym materiałem. Status przeboju zyskał utwór "Kot bez ogona" (platynowy singel).

Clip Varius Manx Kot bez ogona - & KASIA STANKIEWICZ

Na Nowy Rok Kasia Stankiewicz postanowiła zrobić fanom niespodziankę i nagrała swoją wersję przeboju "Enjoy the Silence" grupy Depeche Mode.



"Ten cover to taka moja noworoczna fanaberia. Jakiś czas temu zaproszono mnie do audycji radiowej, w której miałam zaprezentować swoje ulubione covery. Jako że uwielbiam śpiewać piosenki niektórych, innych twórców uznałam, że jest to idealna okazja by nagrać jedną z tych piosenek. Weszłam więc do studia, a ponieważ był to ten dzień, gdy śpiewało mi się znakomicie i głos mój brzmiał jak 'kawa ze śmietanką', uznałam, że szkoda chować takie nagranie do szuflady i postanowiłam zrobić 'na szybko' prosty obrazek" - opowiada wokalistka.

"Nie jest to zapowiedź mojej solowej płyty, JESZCZE bo ta dopiero powstaje, jest to zaledwie przecinek w zdaniu bo jak wiadomo, od ponad trzech lat jestem w trasie koncertowej z Varius Manx, z którym znów odnosimy piękne sukcesy. Nagraliśmy płytę 'ENT', gramy mnóstwo koncertów a najbliższe i zarazem ostatnie koncerty prześlicznej, bajkowej trasy koncertowej poświęconej nowej płycie zagramy już 12.01 w Warszawie, 18.01 w Łodzi oraz 30.03 Czerwionka Leszczyny. Wiosną zaczynamy koncerty plenerowe" - zaprasza Kasia Stankiewicz.