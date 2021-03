Kasia Stankiewicz opowiedziała, jak zachowywali się fani wobec niej. "Pani się nabija"

Wokalistka Varius Manx, która powróciła do zespołu po kilkunastu latach kariery solowej, opowiedziała o niewybrednych zaczepkach fanów. Nie wszystkich to rozśmieszyło.

Reklama

Kasia Stankiewicz jest znana ze współpracy z Varius Manx AKPA

W czasach, gdy była bardzo popularna, czyli w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku, pisało się jeszcze listy na papierze i wysyłało pocztą.

Reklama

Ona znajdowała czas na ich przeczytanie w przedziale restauracyjnym pociągu, czyli w WARS-ie. Jak napisała na swoim profilu instagramowym - "przy małych warsowych stoliczkach, przytulona do szyby". Słabo jej szło, bo co rusz, ktoś ją rozpoznawał.

"Najczęściej, kiedy już potwierdzało się, że to ja, padał ciąg tłustych i wąsatych pytań: 'A zna pani tą, no wie pani, tą co Porsche jeździ?', 'Teraz to pani ma hi life, nic pani nie musi a kasa leci z każdej strony, co?', 'Jak się skończy ten serial - pani z telewizji to wie', 'A ten Wojtek Mann to spoko koleś?', 'A czemu pani pociągiem jeździ, jak to nie ma pani kierowcy?', 'A pani z tego zespołu Mariusz Wanks? Podpisze pani dla żony?'" - przytoczyła.

Internauci nie do końca jednak podzielają poczucie humoru, które towarzyszy gwieździe. "Ludzie Panią wielbili, zagadywali o czymkolwiek byle złapać z Panią kontakt, a Pani się z nich nabija?" - zapytał jeden z nich. Padło też pytanie - "Czy Stankiewicz zna 'tę inną piosenkarkę' z 'Mariusz Wanx', Anetę Lipnicką?".

Instagram Post

Kasia Stankiewicz na żaden z komentarzy nie odpowiedziała.

Wokalistka wznowiła współpracę z zespołem Varius Manx w 2015 roku. Wcześniej występowała w zespole od 1996 roku, kiedy to zastąpiła poprzednią gwiazdę - Anitę Lipnicką. Poza nią i Lipnicką, wokalistkami zespołu były: Monika Kuszyńska, Anna Józefina Lubieniecka i Edyta Kuczyńska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kasia Stankiewicz: Jesteśmy starymi dziadami TV Interia