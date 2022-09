Effy to muzyczne alter ego artystki - pseudonim powstał z potrzeby odcięcia się Kasi od jej przeszłości i rozpoczęcia nowego rozdziału w karierze i życiu.

"Reset", czyli debiutancki singiel Effy, to połączenie popu z elementami synth popu i elektroniki. Szkielet utworu powstał w zaledwie 30 minut i był pierwszą piosenką, którą napisała artystka. Nad singlem pracowali także Mattia Rosinski (BeMy) i producenci: Marcin Bors, Dominic Buczkowski i Patryk Kumór. Od funkowego basu, po melodie wokalne zainspirowane french popem, "Reset" ma być powiewem świeżości na polskim rynku muzycznym.

Reklama

Kasia Sawczuk jako Effy robi "Reset"

Za teledysk do "Resetu" jest Zuza Krajewska, porusza ważny w dzisiejszych czasach problem, który bezpośrednio dotyczy Kasi.

"W czasach, w których wejście do czyjegoś świata zajmuje parę kliknięć, a wydanie osądu - kolejne kilka, coraz częściej potrzebujemy odcięcia się i spojrzenia na życie z perspektywy offline. 'Reset' podsumowuje kilkanaście lat mojej działalności w Internecie i skłania do refleksji, czy wpasowywanie się w powielane w sieci kanony ma sens, skoro pogarsza to nasze samopoczucie" - mówi wokalistka.

Clip Kasia Sawczuk RESET [Official Music Video]

Dzięki doświadczeniu aktorskiemu wokalistka wcieliła się w klipie w rolę dziewczyny, która całkowicie poświęciła się kreowaniu siebie w Internecie. Z pozoru kolorowa, frywolna, pewna siebie, a głęboko w środku - przepełniona cierpieniem.

"Kiedy obserwujemy ludzi w Internecie, łatwo jest zacząć żyć ich życiem. Co ci zostanie, kiedy to wszystko się skończy? Kim wtedy będziesz?" - dodaje Effy.

"Reset" zapowiada jej kolejne muzyczne działania.

Kasia Sawczuk - kim jest?

Kasia Sawczuk to aktorka, piosenkarka i autorka piosenek. Jako 6-latka zadebiutowała w programie "Od przedszkola do Opola", a jako nastolatka zaczęła występować w musicalach, między innymi w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. Przełomem w jej działalności okazał się udział w "The Voice of Poland", w którym zajęła drugie miejsce.

W międzyczasie zaczęła brać udział w produkcjach telewizyjnych (m.in. "Belfer", "Skazani", "Hotel 52", "Czas honoru. Powstanie"). Kasię zobaczyć można było także na dużym ekranie, m.in. w "Mieście 44", "Córkach dancingu", "Jak zostać gwiazdą", gdzie zagrała główną rolę, oraz w “Dziewczynach z Dubaju", a jeszcze w tym roku do kin trafią "Fuks 2" i "Heaven in Hell", w których pojawiła się u boku m.in. Cezarego Pazury i Magdaleny Boczarskiej. Mimo rozwijającej się kariery aktorskiej Kasia nie zrezygnowała z muzyki i przygotowuje się do wydania swojego debiutanckiego albumu.