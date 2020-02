Kasia Popowska po raz trzeci. Zobacz teledysk "Nie ma nas"

Jesienią do sprzedaży trafi trzeci album wokalistki Kasi Popowskiej, laureatki siódmej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Zapowiedzią płyty jest singel "Nie ma nas".

Kasia Popowska szykuje nowy album AKPA

Kasia Popowska w kwietniu 2007 roku założyła kanał YouTube i śladem zachodniej mody rozpoczęła falę "me singing", śpiewając covery najbardziej znanych artystów do kamery. Jej nagrania w szybkim tempie zdobyły dużą oglądalność (ponad 12 milionów odsłon oraz 35 tys. subskrybentów z Polski i zagranicy).

Wtedy wzięła udział w 2. edycji programu "Mam talent". Gdy odpadła z programu, pojawiło się wiele protestów ze strony widzów, a sam reżyser telewizyjnego show niemal złamał regulamin pod wpływem napływających petycji.

W roku 2014 Popowska wydała debiutancki singel "Przyjdzie taki dzień", który dotarł na szczyt list przebojów. Drugi singel zatytułowany "Tlen", wykorzystany został w zwiastunie serialu "Lekarze", a kolejny "Lecę tam" - w czołówce serialu "Przyjaciółki". We wrześniu tego samego roku ukazał się pierwszy album wokalistki, zatytułowany "Tlen".

Clip Kasia Popowska Przyjdzie taki dzień

W połowie 2015 do sprzedaży trafiła dwupłytowa reedycja debiutu, pod tytułem "Tlen - Kolor i maj". Wydawnictwo zawierało dodatkowo cztery premierowe utwory, angielskie wersje przebojów wokalistki: "Przyjdzie taki dzień" oraz "Lecę tam", a także remiks utworu "Lecę tam".

Na początku 2017 r. wypuściła drugi album "Dryfy" z singlem "Tyle tu mam", z którym bez powodzenia wystartowała w krajowych eliminacjach do Eurowizji. Znacznie większy sukces odniosła wiosną 2017 r. podczas siódmej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Ze znaczną przewagą nad konkurencją zajęła 1. miejsce.

Teraz Kasia Popowska otwiera nowy rozdział w swojej twórczości i wraca bogatsza o doświadczenia, które stanowią oś historii, jaką opowiada w autorskich tekstach. Wybrzmiewa w nich bardziej dojrzałe spojrzenie na rzeczywistość, a szczególnie relacje między ludźmi. Istotnym wątkiem jest próba wyjścia ze strefy komfortu, która w odczuciu wokalistki stanowi ograniczenie i blokuje rozwój.

"Nie spieszyłam się z nagraniem kolejnego albumu. Chciałam to zrobić w zgodzie ze sobą, kiedy będę gotowa, wypełniona historiami, które mogłam opowiedzieć w formie tekstów. Pierwszy singel 'Nie ma nas' to bardzo uniwersalna historia dojrzewania do tego, aby zobaczyć rzeczywistość taką, jaka ona jest, a nie taką, jaką chcielibyśmy, aby była. To także opowieść o beznadziejnym punkcie, w którym często bywamy na własne życzenie. Myślę, że wiele osób w tej historii może zobaczyć cząstkę siebie" - mówi Kasia Popowska.

Nad brzmieniem trzeciego albumu pracowali m.in. Maciej Wasio (Ocean, Afromental), Marcin Bors (Lao Che, Hey, Mrozu) oraz Piotr "Rubens" Rubik (Daria Zawiałow, Lemon).