Kasia Moś pokazała zdjęcie obłędnej figury. "To powinno być nielegalne"

Na Instagramie Kasia Moś ma ponad 63 tysiące fanów, którzy mogą zobaczyć tam nie tylko informacje o zawodowych sprawach. Najnowsze zdjęcie zostało wykonane w siedzibie NOSPR w Katowicach. To właśnie tam nagrano koncert z udziałem orkiestry AUKSO pod dyrekcją ojca wokalistki - Marka Mosia.

Wideo Kasia Moś & AUKSO – INTRO x DLACZEGO TAK SIĘ STAŁO / Karin Stanek (Official Live Video NOSPR)

"Prosty wzór na idealnie dopasowany kołnierzyk: √2(2 √10+ √6- 3 √30)=2√10+23 √8" - tak podpisała Kasia Moś fotografię.

Wokalistka zaprezentowała się w dopasowanym przezroczystym kombinezonie, który podkreśla jej figurę.

"Skóra w której żyję" - napisała Anna Rusowicz (to tytuł filmu Pedro Almodóvara z 2011 r.).

"Czyli Pi razy D**a?" - zapytała Kasia Łaska .

"To powinno być nielegalne i surowo karane!" - komentuje inny internauta zachwycony zdjęciem. "Ale zgrabniara", "Nie dość że utalentowana, to jeszcze do tego nieziemsko piękna" - komplementują.

Instagram Post Rozwiń

Kim jest Kasia Moś?

Kasia Moś w 2012 r. dotarła do finału trzeciej edycji "Must Be The Music. Tylko muzyka" w Polsacie. Trzy lata później wokalistka wypuściła swój debiutancki album "Inspination". Promowały go cztery single: "Zatracam się" ( sprawdź! ), "Break", "Pryzmat" oraz "Addiction" ( sprawdź! ).

Szersza publiczność poznała Kasię za sprawą Konkursu Piosenki Eurowizji 2017. Z utworem "Flashlight" ( posłuchaj! ) została wybrana reprezentantką Polski - w Kijowie udało jej się awansować do finału, w którym ostatecznie zajęła 22. miejsce (na 26 uczestników).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kasia Moś o Eurowizji: Wróciłam z satysfakcją TV Interia

Jesienią 2017 r. wzięła udział w ósmej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie. Jako Alicia Keys wygrała jeden z odcinków, a w końcowej klasyfikacji zajęła piątą pozycję.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja twarz brzmi znajomo": Kasia Moś jako Alicia Keys Polsat

Od pewnego czasu wokalistka pracuje nad nowymi nagraniami. W 2020 r. gościnnie wsparła Arkadio w jego utworze "Schować pod skorupę". Wypuściła też swój singel "Wait" z udziałem przyjaciółki - Magdy Adamiak. Kolejnymi autorskimi propozycjami były piosenki "Ślad", "Częściej" (z Happy Price) i "Mimi".

Clip Kasia Moś MIMI

W maju 2022 roku wypuściła płytę "Moniuszko 200" będącą zapisem koncertu z NOSPR w Katowicach z grudnia 2019 r. Wykonawcy zaprezentowali wówczas współczesne interpretacje utworów Stanisława Moniuszki. W połowie ub.r. ukazał się album "Karin Stanek" z piosenkami pierwszej diwy bigbitu.



Z kolei w duecie z Jareckim nagrała piosenkę "Dobre moce" ( sprawdź! ), która rywalizowała w konkursie Premiery na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.