Kasia Moś i teledysk "Drogowskazy". Kiedy premiera musicalu "Świat pełen niespodzianek"?

"Świat pełen niespodzianek" to wzruszająca, momentami zabawna opowieść o przyjaźni. 66-minutowy film zapewnia całej rodzinie zarówno rozrywkę, jak i przekazuje uniwersalne wartości. Czwórka młodych bohaterów - Lila, Kamil, Aleks i Wiki muszą przejść długą drogę ze zwykłego szkolnego korytarza do baśniowego lasu i groźnej krainy lodu, by docenić wartość przyjaźni. Pomoże im w tym Kinderino, bohater marki KINDER Niespodzianka, ale to oni sami będą musieli podjąć najważniejsze decyzje.

Do realizacji produkcji zaangażowano ponad 60 dziecięcych tancerzy oraz plejadę gwiazd Telewizji Polsat w nietypowych rolach i niesamowitych kostiumach.

Na ekranie pojawią się m.in. Stanisław Karpiel-Bułecka w roli orła, Krzysztof Ibisz jako łoś oraz Antoni Królikowski, Rafał Maserak i Adam Zdrójkowski jako szopy pracze. Wiewiórki, a właściwie wiewióenserki to Klaudia Halejcio, Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Wiktoria Gąsiewska. Nauczycielkę zagra Katarzyna Moś, w której wykonaniu usłyszymy piosenkę przewodnią musicalu "Drogowskazy".

Kasia Moś zagrała nauczycielkę

Podróż głównych bohaterów po świecie pełnym niespodzianek została w całości wyprodukowana w studiu filmowym dzięki technologii Virtual Film Production, czyli połączeniu technologii telewizyjnej, silnika gry komputerowej oraz ekranów wykorzystywanych przy eventach. Technologia Virtual Production dotąd w Polsce była używana głównie w grach, teledyskach, reklamach oraz produkcji telewizyjnej. "Świat pełen niespodzianek" to pierwsza w Polsce produkcja fabularna, w której zastosowano takie rozwiązanie.



Specjalnie na potrzeby musicalu powstało 10 oryginalnych piosenek, do wykonania których zaproszeni zostali młodzi artyści oraz wybrane gwiazdy Telewizji Polsat.

Musical "Świat pełen niespodzianek" w Telewizji Polsat 18 grudnia o godzinie 20:00, a także dostępny bezpłatnie na Polsat Go!

Kim jest Kasia Moś?

W 2012 r. dotarła do finału trzeciej edycji "Must Be The Music. Tylko muzyka" w Polsacie. Trzy lata później wokalistka wypuściła swój debiutancki album "Inspination". Promowały go cztery single: "Zatracam się" ( sprawdź! ), "Break", "Pryzmat" oraz "Addiction" ( sprawdź! ).

Szersza publiczność poznała Kasię za sprawą Konkursu Piosenki Eurowizji 2017. Z utworem "Flashlight" ( posłuchaj! ) została wybrana reprezentantką Polski - w Kijowie udało jej się awansować do finału, w którym ostatecznie zajęła 22. miejsce (na 26 uczestników).

Jesienią 2017 r. wzięła udział w ósmej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie. Jako Alicia Keys wygrała jeden z odcinków, a w końcowej klasyfikacji zajęła piątą pozycję.

Od pewnego czasu wokalistka pracuje nad nowymi nagraniami. W 2020 r. gościnnie wsparła Arkadio w jego utworze "Schować pod skorupę". Wypuściła też swój singel "Wait" z udziałem przyjaciółki - Magdy Adamiak. Kolejną autorską propozycją była piosenka "Ślad", a w tym roku pojawiły się piosenki "Częściej" (z Happy Price) i "Mimi".

W maju tego roku wypuściła płytę "Moniuszko 200" będącą zapisem koncertu z NOSPR w Katowicach z grudnia 2019 r. Wykonawcy zaprezentowali wówczas współczesne interpretacje utworów Stanisława Moniuszki.

Z kolei w duecie z Jareckim wypuściła piosenkę "Dobre moce" ( sprawdź! ), która rywalizowała w konkursie Premiery na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.