"Znów się zepsułeś i wiem, co zrobię, zamienię ciebie, na lepszy model" - refren piosenki Kasi Klich (sprawdź pełny tekst!) można było usłyszeć wszędzie.

Utwór grała każda stacja radiowa, a piosenkarka była trzykrotnie nominowana do Nagrody Fryderyk, ostatecznie zdobywając statuetkę w kategorii Nowa twarz fonografii.

"Lepszy model" to także debiutancki album wokalistki z 2002 r., który przyniósł jej największą popularność i rozpoznawalność. Z tej płyty pochodzi również piosenka "Będę robić nic", która także dotarła na sam szczyt listy przebojów RMF FM. Ten sukces udało się jej powtórzyć jeszcze w 2003 r. z utworem "Calvados" z kolejnego wydawnictwa "Kobieta-szpieg".

Z piosenką "Let Me Introduce" w 2004 r. bez powodzenia próbowała swoich sił w krajowych preselekcjach do Eurowizji (zajęła ósme miejsce na 15 uczestników, zwyciężyła wówczas grupa Blue Cafe).

Kolejne płyty - "Zaproszenie" (2006) i "Porcelana" (2008) - przeszły bez wielkiego echa. Głośniej o wokalistce zrobiło się po informacjach o walce z depresją, konflikcie z Robertem Kozyrą (wówczas szefem Radia Zet) czy późniejszych operacjach plastycznych uszkodzonego w dzieciństwie nosa pod okiem telewizyjnych kamer ("Sekrety chirurgii" w TVN Style). Ze swoim mężem, producentem Jarosławem "Yaro" Płocicą , opowiadała też w telewizji o skutecznym odchudzaniu.

Pod koniec 2016 r. pod szyldem Stubbornly Absent para wypuściła dwujęzyczny projekt "Commemoration - A Tribute to Wisława Szymborska" z angielskimi tłumaczeniami wierszy noblistki.



Na 20. rocznicę premiery przeboju "Lepszy model" Kasia Klich nagrała nową wersję, w której towarzyszy jej raperka Ryfa Ri . Utwór zdobył jednak raptem niewiele ponad 13 tys. odtworzeń w serwisie YouTube.

11 maja wokalistka kończy 50 lat.

