Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par w showbiznesie. 11 marca gwiazda "M jak miłość" poinformowała, że małżonkowie podjęli decyzję o rozstaniu po 17 latach związku.

"Drodzy, podjęliśmy decyzję o rozstaniu. 17 lat za nami, wiele wspaniałych chwil, za które sobie dziękujemy. Mamy cudowne dzieci i ze względu na nie, prosimy o uszanowanie naszej i ich prywatności. Jest to jedyne nasze oświadczenie w tej kwestii i nie będziemy tego komentować. Katarzyna Cichopek-Hakiel i Marcin Hakiel" - napisała aktorka na Instagramie.

Reklama

Instagram Post

Kasia Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się. Tak tańczyli w "Tańcu z gwiazdami"

Para poznała się na planie programu "Taniec z gwiazdami" w 2005 roku. Ich występy i niezwykła chemia na parkiecie spowodowały, że szybko stali się ulubieńcami widzów. Całkiem niedawno, bo we wrześniu 2021 roku aktorka przypomniała finałowy występ w programie. Wówczas para wcieliła się w bohaterów "Dirty Dancing" i zatańczyła fenomenalny układ do piosenki "(I've Had) The Time Of My Life".

Instagram Wideo (IGTV)

Małżeństwo doczekało się dwójki dzieci - 12-letniego Adama i 8-letniej Helenki. Niedawno w rozmowie z Jastrząb Post, Kasia Cichopek opowiadała o tym, jak radzić sobie z kryzysami w związku.

"Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Ale najważniejsze jest to, że my przede wszystkim jesteśmy przyjaciółmi. To jest taki solidny fundament naszego związku. Patrzymy w jednym kierunku, mamy wspólny cel. Małymi krokami, ale cały czas idziemy do przodu. Te trudniejsze sprawy staramy się omówić, porozmawiać, przepracować. Poza tym on mnie tak rozśmiesza, że się nie da inaczej" - opowiadała aktorka wcielająca się w Kingę w "M jak miłość".

Wideo Kasia Cichopek o kryzysach w małżeństwie: „Raz jest lepiej, raz jest gorzej”

Marcin Hakiel natomiast wypowiadał się wówczas w podobnym tonie twierdząc, że w ich relacji najważniejsza jest radość i wzajemna sympatia.

"U nas raczej jest na wesoło. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że lubimy razem się kłaść spać i razem się budzić. To jest istota całości. Wiadomo, że życie jest takim rollercoasterem, tyle rzeczy się dzieje, że czasem gdzieś tam trzeba się więcej pouśmiechać i od razu jest lepiej. U nas nie ma cichych dni. Życie jest za krótkie, żeby marnować je na ciche dni" - mówił.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Janowski powraca do programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Polsat