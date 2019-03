KaRRamBa atakuje Patryka Vegę: Zrobiłeś ze mnie frajera

KaRRamBa postanowił odnieść się do cytatów z książki Patryka Vegi "Złe psy. Po ciemnej stronie mocy", w której pojawiła się wzmianka, że raper siedział w więzieniu. "Nienawidzę cię kłamco, oszuście i ściemniaczu" – napisał.

Patryk Vega został zaatakowany przez KaRRamBę /Podlewski / AKPA

Krakowski raper KaRRamBa, który na swoim koncie ma 13 albumów studyjnych i 25 lat działalności scenicznej, na swoim Facebooku opublikował kilka mocnych postów dotyczących książki Patryka Vegi "Złe psy. Po ciemnej stronie".

Publikacja, będąca kontynuacją bestselleru "Złe psy. W imię zasad", opowiada o policjantach, którzy nie wytrzymali presji i po przejściu na drugą stronę barykady trafiali za kratki lub lądowali w szpitalach psychiatrycznych.



W jednej z rozmów zasugerowano, że raper siedział w więzieniu. Nieprawdziwa informacja odbiła się negatywnie na karierze twórcy, który stracił kilka kontraktów oraz miał przez całą sprawę problemy rodzinne.

"Patryk Vega, pytam się Ciebie, po raz kolejny - co to k*rwa jest? Myślisz, że możesz wszystko? Spieprzyłeś mi kilka bardzo ważnych tematów biznesowych i prywatnych tym kłamstwem, j*banym farmazonem! Ch*j w te Twoje j*ban filmy! Nienawidzę Cię kłamco, oszuście i ściemniaczu. Mam ochotę złapać Cię za tę brodę i przytargać do mojej rodziny, żebyś tłumaczył się na kolanach i wyprostował temat! Już rozumiem wk*rwienie Oskara z Mokotowa, na twoje filmowe oszustwo, zatytułowane "Pitbull. Nowe Porządki"! Jesteś ściemniaczem, kłamcą i j*banym karierowiczem, pluję Ci w mordę zakłamany reżyserze! Zacznij pisać bajki dla dzieci, albo po prostu zdechnij j*bany kłamco. Amen" - napisał raper.



W kolejnych wpisach KaRRamBa nieco spuścił z tonu, a swoje wzburzenie tłumaczył sytuacją, jaka zaistniała po wydaniu książki Vegi.



"Wiemy wszyscy, że kłamstwo powtarzane wielokrotnie staje się w końcu "potoczną prawdą". Nie będę pisał o tym, jak to kłamstwo wpłynęło na moje prywatne życie, ale również z tego powodu spotkało mnie wiele przykrości. Nie jest fajnie spędzać samotnie kolejne święta, kiedy czujesz, że przez takie książkowe kłamstwo rodzina krzywo na Ciebie patrzy, kiedy musisz wstydzić się za coś, co nigdy nie miało miejsca" - dodał.