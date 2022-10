Muzykę do utworu skomponował Maciej Czemplik, słowa napisała sama Karolina.



"To piosenka napisana z myślą o mojej mamie i o każdym człowieku, który przeżywa trudy życia codziennego. Każdego z nas dotykają gorsze dni, ale życie jest w naszych rękach i zawsze możemy się podnieść i otrzepać z brudów, wyprostować parę spraw i wyjść na prostą..." - opowiadała wokalistka.



Teledysk zrealizowano w rodzinnych stronach Karoliny, we wsi Stręgielek na Mazurach. Gościnnie pojawiają się w nim mama wokalistki i jej siostrzenica. Klimatyczne zdjęcia autorstwa Katarzyny Zajączkowskiej i Rafała Moczulskiego doskonale oddają lekko senną atmosferę ukochanego miejsca artystki.

Kim jest Karolina Lizer?

Karolina Lizer to wokalistka, pianistka i klawesynistka. Lekcji śpiewu udzielała jej sama Elżbieta Zapendowska. W jej muzyce słychać mocne wpływy muzyki folk. Płytę "Lśniąca. Łąkowe historie" wydała we wrześniu 2021 roku.

Wokalistka ma za sobą udział w programie "Szansa na Sukces". Została finalistką Koncertu Debiutów na 57. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Artystka wygrała także konkurs "Wolna Scena Karrot". W nagrodę specjalnie dla niej tekst napisał Pablopavo, a muzykę stworzyli Patryk Kraśniewski oraz Lena Romul - w ten sposób powstała piosenka "Jedna". Szerszej publiczności dała się poznać dzięki preselekcjom do Eurowizji 2022. Wokalistka wygrała także konkurs "Premier" podczas tegorocznego festiwalu w Opolu.