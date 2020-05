Karolina Czarnecka i teledysk "Polska musi uwierzyć w miłość": Podróż w głąb siebie

Pocztówka z kwarantanny od Karoliny Czarneckiej - tak zapowiadany jest teledysk "Polska musi uwierzyć w miłość".

Karolina Czarnecka prezentuje nowy teledysk /Bartosz Krupa/Dzień Dobry TVN /East News

Karolina Czarnecka pamiętana z piosenki "Hera koka hasz LSD", którą podbiła publiczność na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w 2014 r. (prawie 34 mln odsłon), jesienią 2019 r. wydała trzeci album zatytułowany "Cud". Interdyscyplinarna artystka ruszyła na nim w zmaskulinizowany świat hip hopu. Swoją opowieść snuła na tle bitów, w które wplotła wątki folkowe.

Wideo Karolina Czarnecka - Hera koka hasz LSD (35 PPA)

W tekstach zestawiła ze sobą konserwatyzm i magię rodzinnego Podlasia z liberalną bańką, którą współtworzy Warszawa, w której mieszka. Ważnym akcentem jest również cezura, którą wyznaczają 30. urodziny Czarneckiej i III RP, ten trop pojawia się m.in. w utworze "Trzydzieści".

Swoistym credo tej płyty jest tytuł i jednocześnie refren ostatniej piosenki - "Polska musi uwierzyć w miłość". Teledysk do tego grania właśnie trafił do sieci.

"To nie jest klip. To kartka z kalendarza, zaklęcie, psychodeliczny sen. Sieć mnie fascynuje i przeraża. Na moim oknie zamieszkały dwa pająki. Jeden po wewnętrznej stronie okna, drugi na rewersie. Oba przesiadują na tej samej wysokości. Którym z nich inspirować się bardziej? - myślę prawie codziennie wgapiając się w nie, jak w dzieła sztuki. Tym, który rozsiada się bezpiecznie na swojej pajęczynie w domowym cieple, czy tym, który szargany wiatrem i chłodem, niemalże codziennie udoskonala techniki odbudowy swojej sieci?" - opowiada Karolina Czarnecka zachęcając do podróży w głąb siebie.

Clip Karolina Czarnecka Polska musi uwierzyć w miłość / prod. Winne-2 (Vertical Video)

Karolina Czarnecka porusza się po różnych dziedzinach sztuki i bada ich granice. Jest dyplomowaną lalkarką i prawie dyplomowaną aktorką dramatyczną, współtworzy grupę teatralno-kabaretową Pożar w Burdelu i jest członkinią Żelaznych Wagin oraz Gangu Śródmieście.

W 2014 roku artystka wydała debiutancką solową EP-kę "Córka", na której znalazły się - obok przeboju z PPA - piosenki "Zjawa" czy "Demakijaż" z gościnnym udziałem L.U.C.-a.

Wideo Karolina Czarnecka: Na swój debiut muzyczny patrzę teraz z większym dystansem (WideoPortal/x-news)

Wiosną 2018 roku miał premierę album "Solarium 2.0" - promowany singlami "Anaruk" i "Mój pokój" - będący swoistą kontynuacją opowieści rozpoczętej na pierwszym krążku. Płytę promowała trasa koncertowa "Solarium 2.0 18/19".



Wcześniej z albumu "Cud" poznaliśmy single "Módl się za nami" i "Trzydzieści".